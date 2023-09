Herbst in Niederösterreich: wunderbar wanderbar

LH Mikl-Leitner: „Wandern zählt zu den liebsten Urlaubs- und Ausflugsbeschäftigungen“

St.Pölten (OTS) - Atemberaubende Blicke ins alpine Panorama, sanfte Nebelschleier über der Donau, geheimnisvolle Schluchten, sonnenbeschienene Obstgärten und vielversprechende Rieden − der Herbst präsentiert sich auch noch in den kommenden Wochen von seiner farbenfrohen und genussreichen Seite. Beim Wandern lässt sich Niederösterreich ganz entspannt erleben − unzählige Wandertouren und Tipps machen Lust auf einen kleinen oder großen Urlaub.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist überzeugt: „Der Herbst in Niederösterreich ist sowohl bunt als auch vielfältig! Wandern zählt zu den liebsten Urlaubs- und Ausflugsbeschäftigungen bei unseren Gästen, und die Fülle an Möglichkeiten ist wirklich beeindruckend. Kurze Rundwanderwege für die ganze Familie sind genauso möglich wie mehrtägiges Pilgern auf internationalen Weitwanderwegen. Die herbstliche Landschaft kann bei den aktuell noch warmen Temperaturen genossen werden und in Niederösterreich gibt es zum Genießen außerdem kulinarische Highlights wie der Besuch beim Heurigen oder bei der Niederösterreichischen Wirtshauskultur.“

Der Sommerurlaub ist vorbei, bis zum Winter dauert es noch ein wenig. Was bleibt dazwischen? Zum Beispiel 15.000 Kilometer Berg- und Wanderwege, die zum Aktivsein und Entspannen in der Natur verführen, bei angenehmen Temperaturen und herrlich klarer Luft. Zur Belohnung warten urige Heurige, gut sortierte Vinotheken und gemütliche Wirtshauskultur-Wirtshäuser. Für dieses Angebot wird Niederösterreich auch sehr geschätzt, wie die T-Mona Gästestudie 2022 belegt: 28% der Gäste kamen im Untersuchungszeitraum (Sommer 2022) zum Wandern und Bergsteigen nach Niederösterreich, Natur und Landschaft sind für fast 60% der Gäste ausschlaggebend, genau hierher zu kommen. Wandern ist die wichtigste und beliebteste Aktivität der Gäste überhaupt, sie stieg im Sommer 2022 sogar auf 64% bei den Befragten (plus 4% im Vergleich zum Jahr davor). Grundlage dieser Daten ist die T-Mona-Gästebefragung über den Sommer 2022 mit über 1.700 Personen, die ihren Urlaub in Niederösterreich verbrachten.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betont:

„Schritt für Schritt weg vom Stress − beim Wandern weiten sich Blick und Geist, und unsere neuen Entdeckertouren bieten den besten Anreiz, dies jetzt zu versuchen und sich davon zu überzeugen! Ob beim Waldbaden im Wienerwald, bei Bergtouren rund um den Ötscher oder mit herrlichem Alpenpanorama am Wiener Alpenbogen, bei der imposanten Aussicht vom Welterbesteig, beim Kellergassen-Hopping im Weinviertel oder zu geheimnisvollen Kraftplätzen im Waldviertel − jetzt ist die schönste Zeit, Niederösterreich mit unseren Entdeckertouren zu erleben!“

