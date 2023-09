„Bürgeranwalt“: Strafen ohne Grund?

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 30. September 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Strafen ohne Grund?

Frau B. wurden die Autokennzeichen gestohlen. Seither ist jemand damit immer wieder zu schnell unterwegs. Obwohl Frau B. den Diebstahl gemeldet hat, wird sie immer wieder von den Behörden in die Pflicht genommen. Volksanwalt Walter Rosenkranz fordert eine generelle Behebung des Missstandes durch bessere IT-Koordination im Klimaschutzministerium.

Nachgefragt: Wohnen beim Lkw-Platz

Frau H. aus der Südsteiermark wohnt seit Jahren direkt neben einem Lkw-Abstellplatz, der im Laufe der Jahre immer größer wurde. Jahrelang sei die Anlage konsenslos betrieben worden. Von der Behörde wurden nun eine Lärmschutzwand und eine Beschränkung der Stellplätze vorgeschrieben. Werden nach Kritik der Volksanwaltschaft und einer Diskussion im „Bürgeranwalt“-Studio diese Auflagen eingehalten?

Zu wenig Schmerzengeld?

Was steht einer bei einem Verkehrsunfall unschuldig schwer verletzten Frau zu? „Ich bin verzweifelt und fühle mich wie eine Bittstellerin“, so hat sich Sabine E., eine 58-jährige ehemalige Altenpflegerin, rund ein Jahr nach einem Verkehrsunfall an die Redaktion „Bürgeranwalt“ gewandt. Mit schwersten Verletzungen hatte die Oberösterreicherin eine Massenkarambolage auf der Autobahn überlebt. Ihren Beruf kann sie seither nicht mehr ausüben. Nunmehr hat sie auch Existenzängste. Denn obwohl mittlerweile klar ist, dass ein Lkw-Fahrer schuld an dem Unfall ist und ihr Schadenersatz zusteht, zahlt dessen Haftpflichtversicherung nur sehr zögerlich Geld an Frau E.

