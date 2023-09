Toto: Toto Vierfachjackpot – es warten 25.000 Euro

Ebenfalls Vierfachjackpot bei der Torwette

Wien (OTS) - In der Runde 39A gab es keinen Toto Dreizehner. Mit den in dieser Runde auf dem Programm stehenden Spielpaarungen mit Begegnungen aus den Cup-Bewerben der europäischen Fußballligen hatten die Toto Fans so ihre liebe Not. Denn es gab in dieser Runde auch keinen Zwölfer. Damit geht es beim Dreizehner in der nächsten Runde bereits um einen Vierfachjackpot mit voraussichtlich rund 25.000 Euro und auch beim Zwölfer wartet ein Vierfachjackpot, bei dem bereits 11.000 Euro im Topf liegen.

In der Runde 39A gab es auch bei der Torwette in den ersten beiden Rängen keine richtigen vier bzw. drei Ergebnisse, dadurch geht es auch hier in der Runde 39B jeweils um einen Vierfachjackpot. Auch der Hattrick Jackpot geht somit in eine weitere Runde, hier warten mehr als 170.000 Euro im Topf.

Annahmeschluss für die Runde 39B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 39A

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 19.961,08 – 25.000 Euro warten 4fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 10.778,98 2 Elfer zu je EUR 654,70 34 Zehner zu je EUR 38,80 505 5er Bonus zu je EUR 1,00

Der richtige Tipp: 2 1 1 1 2 / 2 X 1 1 X 1 X 1 2 X X X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.886,24 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.154,50 Torwette 3. Rang: 7 zu je EUR 50,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.257,67

Torwette-Resultate: 1:2 1:0 1:0 +:2 0:1

