Jahreskonferenz des Verbandes für gemeinnütziges Stiften:Auszeichnung „Stifter*in des Jahres“ an Therese Niss (MINTality Stiftung)

Wien (OTS) - Gestern, Donnerstag, fand die 6. Jahreskonferenz des Verbandes für gemeinnütziges Stiften (VgS) in den Räumlichkeiten von BDO Austria statt. Unter dem Titel „All together now!“ wurde die Kraft von Kooperationen im Stiftungssektor diskutiert.

VgS-Präsidentin Katharina Turnauer betonte: „Das Gemeinnützigkeits- und Spendenabsetzbarkeits-Paket der Bundesregierung ist ein wichtiger Meilenstein für den Sektor und Österreich wird als Philanthropie-Standort viel attraktiver. Das Paket kommt allen zugute und es profitiert die gesamte Gesellschaft. Als eine der treibenden Kräfte für diese Reform freuen wir uns über den Erfolg. Nun hoffen wir auf eine zeitgerechte politische Umsetzung.“

Goran Buldioski (Open Society Foundations) erklärte in seiner Keynote unter dem Titel „Staying relevant in times of rapid change”: „Es geht heute für viele Stiftungen darum, die eigene Herkunft und Entstehungsgeschichte anzuerkennen und die Vision mit hoher Diversität weiterzuentwickeln. Stiftungen sollten ihre Freiheit nutzen und bei grundlegenden politischen Veränderungen ihre Ziele anpassen. Schließlich empfehle ich allen Beteiligten ihre Mittel zusammenzuführen, um Ziele gemeinsam zu verfolgen und die Qualität der eigenen Ideen kritisch zu hinterfragen und zu verbessern.“

Als Höhepunkt der Konferenz wurde zum 5. Mal die Auszeichnung "Stifter*in des Jahres" sowie erstmals "Stifter*innen des Jahres 2023 // Kategorie Gelungene Kooperationen" verliehen. Die Auszeichnung „Stifter*in des Jahres“ für außerordentliche Verdienste im Philanthropie-Sektor erhielt Therese Niss. Die Initiatorin der MINTality Stiftung, die junge Mädchen und Frauen für technische Ausbildungen begeistern möchte, erklärte: „Neben dem Ziel, mehr weibliche Fachkräfte zu gewinnen, ist das Ziel von MINTality vor allem auch, Rollenstereotype zu beseitigen, die für Frauen besonders hinderlich sind, und Frauen zu ermutigen, spannende, sinnstiftende und einkommensstarke Jobs in der Wirtschaft und Industrie anzustreben. Die Auszeichnung sehe ich als eine große Unterstützung für diese zukunftsweisende Sichtweise! Danke dafür!“

Mit der Auszeichnung „Stifter*innen des Jahres 2023: Kategorie Gelungene Kooperationen“ wurden ex aequo folgende Kooperationen ausgezeichnet:

Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF & Weiss-Wissenschaftsstiftung: Diese Kooperation besteht seit 2014 und umfasst jährliche Ausschreibungen für exzellente Forschungsprojekte, alternierend in Anästhesie und Meteorologie.

Diese Kooperation besteht seit 2014 und umfasst jährliche Ausschreibungen für exzellente Forschungsprojekte, alternierend in Anästhesie und Meteorologie. Sparkassen // Sparkassenstiftungen/AVS & younus: für ihre seit 2016 bestehende Kooperation zu 1:1 Mentoringprogrammen für benachteiligte Kinder und Jugendliche, die bereits auf 7 Standorte in Wien NÖ, OÖ und der Steiermark ausgeweitet werden konnte.

Im Panel zu „Geschichten des Gelingens und Herausforderungen“ gaben u.a. Teresa Torzicky (Innovationsstiftung für Bildung), Nina Schnider (Faktor D), Mira Lobnig (Gut, und selbst? | Mental Health Jugendvolksbegehren) und Stefan Schauhuber (Cornucopia | Wandelklima) Einblicke in ihre Arbeit. Das BDO-Expert*innenteam Edith Pfeiffer, Matthias Hrinkow und Barbara Fahringer-Postl sprach im weiteren Programm über die sozioökologische Transformation unserer Gesellschaft. Am Nachmittag gestaltete Ashoka nach einem Impulsvortrag von Georg Schön mit den Gästen Workshops zu Umwelt & Klima, Gemeinschaftsstiftungen, System Wandel finanzieren, Wellbeing sowie eine Info Session zu „Gemeinnützigkeit-NEU“.

Die Konferenz wurde aufgezeichnet, die Beiträge sind zeitnah auf der Website www.gemeinnuetzig-stiften.at abrufbar.

