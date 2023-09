Termin/PK: Mehr Geld statt Burger: vida startet in Herbstlohnrunden

Maßnahmen gegen Teuerung versagen: Gewerkschaften müssen bei KV-Verhandlungen jetzt für die Regierung die Kohlen aus dem Feuer holen

Wien (OTS) - Die nicht nachhaltigen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung sind längst verpufft, die Preise steigen weiter. Der Bundeskanzler hatte indes Eltern, die sich keine warmen Mahlzeiten mehr leisten können, billige Alternativen aufgezeigt: Sie können ihre Kinder doch mit Burgern und Pommes in Fast Food-Restaurants abspeisen. Auf Forderungen der Gewerkschaften nach in anderen Ländern erfolgreich gegen die Inflation wirkenden Maßnahmen wurde hingegen von der Regierung nicht eingegangen. Einen wirksamen Energiekostendeckel, einen Mietpreis-Stopp, eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel und eine den versagenden Markt regulierende Preiskommission gibt es noch immer nicht.

Wir fordern daher „Mehr Geld statt Burger“. Die Gewerkschaften müssen jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die versagende Regierung die Kohlen aus dem Feuer holen: Auch der Bundeskanzler wird einsehen müssen, dass einseitige Ernährung keine Alternative zu Reallohnerhöhungen sein kann – in dieser Angelegenheit werden wir stur bleiben!

Für die Gewerkschaft vida liegt der Schwerpunkt zu Beginn der Herbstlohnrunden bei den KV-Verhandlungen in Niedrigentlohner-Branchen wie Reinigung, Fahrradzustellung und Bewachung, in denen die Teuerung den Beschäftigten am meisten zu schaffen macht. Bei der Pressekonferenz informieren Gewerkschaftsvertreter:innen über ihre Forderungen – die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Termin: Donnerstag, 5. Oktober 2023

Beginn: 9.30 Uhr

Ort: ÖGB Zentrale Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, Presseraum 0411(Erdgeschoß), 1020 Wien





Ihre Gesprächspartner:innen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender Gewerkschaft vida

Olivia Janisch, stv. Vorsitzende Gewerkschaft vida, vida-Bundesfrauenvorsitzende

Gernot Kopp, KV-Verhandlungsleiter Bewachung, Gewerkschaft vida

Toni Pravdic, KV-Verhandlungsleiter Fahrradbot:innen, Gewerkschaft vida

Um Anmeldung wird gebeten!

