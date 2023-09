Funktionswechsel in der Ottakringer Bezirksvorstehung

Stefanie Lamp ist neue Bezirksvorsteher-Stellvertreterin

Wien (OTS/SPW) - In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung übergab die langjährige und engagierte Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Eva Weißmann auf ihren Wunsch ihre Funktion an die Vorsitzende der Kulturkommission Stefanie Lamp. Eva Weißmann, Diplom-Sozialarbeiterin ist im Dienst der MA11 in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und hat den Bezirk über die Jahre entscheidend mitgestaltet. Mit viel Herzblut hat sie sich für die Anliegen der Ottakringer*innen eingesetzt. Sei es im außerschulischen öffentlichen Raum oder auch im Bildungsbereich: Eva Weißmann hatte stets eine gute Gesprächsbasis mit allen Fraktionen und konnte dadurch in vielen Fragen einen breiten Konsens im Sinne der Ottakringer*innen erzielen.

Mit großer Mehrheit wurde Stefanie Lamp in der Sitzung zur neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt. „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit an der Seite unseres Bezirksvorstehers für Ottakring und möchte mich ganz herzlich für die große Unterstützung bei allen Fraktionen bedanken“, so die neu bestellte Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. Stefanie Lamp wurde 1989 in Niederösterreich geboren, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Nach Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien bekleidete sie von 2016 bis 2022 das Amt der Bezirkssekretärin der SPÖ Ottakring. Ab 2018 bereicherte sie die Bezirksvorstehung und die Kulturkommission des Bezirks. Durch ihren Einsatz beim Projekt „Grätzlinitiative Ottakring“ und die inhaltliche Begleitung des Pilotprojekts „Klimateam für Wien“ wirkte Stefanie Lamp nicht nur bei der Umsetzung zweier wichtiger Bezirksprojekte mit, sondern sammelte auch viel kommunalpolitische Erfahrung. Besonderes Highlight in ihrem Wirkungsbereich rund um die Ottakringer Kulturszene war die Schaffung des ersten Ottakringer Kulturpreises, im Rahmen dessen eine hochrangige Jury aus der Kunst- und Kulturszene Einreichungen aller Kunstrichtungen prämiert. Neben ihrem Engagement im Kulturbereich sind der neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin die Lebenswelten und die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen ein großes Anliegen. Stefanie Lamp tritt ihre neue Aufgabe mit viel Elan, Vorfreude und Ideen an. Ihre zukünftigen Projekte orientieren sich am Wandel, denen ein Bezirk wie Ottakring, der geprägt von Vielfalt ist, unterliegt.

Der Klubvorsitzende der SPÖ Ottakring, Stefan Jagsch, gratuliert der neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und verabschiedet Eva Weißmann: „Ich gratuliere Stefanie Lamp im Namen des Ottakringer Klubs der Mandatar*innen ganz herzlich zur Wahl als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin – mit voller Kraft und Motivation für die Ottakringer*innen und Ottakringer! Eva Weißmann möchte ich ein ganz großes Dankeschön sagen für ihre wichtige Arbeit und ihren großen Einsatz in dieser Funktion über fast 18 Jahre.“ (Schluss)

