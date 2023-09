21. Bezirk: Konzert „Contemporary Presence II“ am 30.9.

Wien (OTS) - Kompositionen von Schostakowitsch, Stockhausen und anderen Tondichtern ertönen am Samstag, 30. September, im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Um 19.30 Uhr fängt das 5. Konzert der vielfältigen Kammermusik-Reihe „Transdanube 2023“ an. Jacqueline Kopacinski (Violine und Viola), Stefanie Huber (Violoncello) sowie Gregor Urban (Klavier) wirken an diesem klangvollen Abend mit. Karten kosten 15 Euro, Studierende zahlen 5 Euro. Die Kasse öffnet um 19.00 Uhr. Die Musik-Veranstaltung hat den Titel „Contemporary Presence II“. Weitere Informationen und Reservierungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Auskünfte über das Bezirksmuseum Floridsdorf (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Schau, Sonder-Ausstellungen, Kultur-Termine, u.a.) erfragen Interessierte beim ehrenamtlich tätigen Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. E-Mails an den Direktor: bm1210@bezirksmuseum.at.

