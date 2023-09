Silvia Liegl neue Geschäftsführerin des Fachverbandes der Volksbanken in der WKÖ

Starke Stimme für die Interessen der regionalen Genossenschaftsbanken

Wien (OTS) - Der innerhalb der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) angesiedelte Fachverband der Volksbanken hat ab sofort eine neue Geschäftsführung: Silvia Liegl (46) folgt in dieser Funktion auf Wolfgang Schmidt, der in den Ruhestand tritt. Liegl ist zugleich Leiterin der Finanzmarkt-Interessenvertretung im Österreichischen Genossenschaftsverband (ÖGV).

„Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe, die Interessen der genossenschaftlich organisierten Volksbanken gegenüber den Gesetzgebern und Behörden in Wien und Brüssel zu vertreten. Mein Wissen und meine langjährige Erfahrung in diesem Bereich werden mir dabei zugutekommen“, so die Juristin, die zuvor unter anderem im Büro des EU-Abgeordneten Othmar Karas in Brüssel tätig war.

Fachverbandsausschuss-Obmann Rainer Kuhnle, zugleich Generaldirektor der Volksbank Niederösterreich, betont: „Es ist enorm wichtig, dass die regionalen Volksbanken mit ihrem rein auf Österreich fokussierten Geschäftsmodell weiterhin eine starke Stimme in der Bankenwelt haben. Mit Silvia Liegl wurde die Idealbesetzung gefunden.“



Auf die Zusammenarbeit mit Liegl freut sich auch Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer: „Die gute Kooperation mit den einzelnen Fachverbänden ist unabdingbar, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Österreich auch für die Zukunft zu sichern, da braucht es eine starke Stimme der Banken.“



Ein Portrait von Fachverbandsgeschäftsführerin Silvia Liegl (Fotocredit: Miriam Mehlmann) ist unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/4cbtt27n (PWK323/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

dmc_pr @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe