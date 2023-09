Weinverkostung 2023: Steirer-Feeling im Wiener Palmenhaus

Wien (OTS) - Am 18. Oktober 2023 lädt der Verein der Steirer in Kooperation mit der Steiermärkischen Sparkasse zur exklusiven Weinverkostung ins Palmenhaus im Wiener Burggarten. Vorgestellt werden prämierte Weine von zwölf steirischen Jungwinzerinnen und Jungwinzern.



Gute Stimmung, angeregte Gespräche und steirische Weinkultur – auf all das können sich Steiermark-Fans und Genussliebhaber bei der Weinverkostung am 18. Oktober 2023 im Wiener Palmenhaus freuen: Der Verein der Steirer in Wien und die Steiermärkische Sparkasse laden um 18:00 Uhr zur exklusiven Weinverkostung ins Palmenhaus im Burggarten – der grünen Oase mitten in der Wiener Innenstadt. Steirische Lebensart passt schließlich perfekt nach Wien, zumal die Bundeshauptstadt gerne als die „zweitgrößte steirische Stadt“ bezeichnet wird.

Erwartet werden rund 350 Genussliebhaber und Freunde der Steiermark. „Sie haben einen Abend lang die Gelegenheit, sich durch prämierte Spitzenweine von zwölf steirischen Jungwinzerinnen und Jungwinzern zu kosten und dabei steirisches Lebensgefühl im Herzen Wiens zu erleben“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Organisator des Steirerballs.



Steirische Newcomer in Wien

Seit mehr als 20 Jahren ist der Wettbewerb „Jungwinzer:in der Steiermärkischen Sparkasse“ fester Bestandteil des vinophilen Engagements der Bank. Im Rahmen des Wettbewerbs werden die besten Weine von steirischen Jungwinzerinnen und Jungwinzern von einer qualifizierten Fachjury ausgezeichnet. Am 18. Oktober 2023 kommen unter anderem die Nachwuchstalente vom Weinhof Narat-Zitz, vom Weingut Adam-Lieleg sowie vom Weinhof „Der Pieber“ auf Einladung des Vereins der Steirer nach Wien, um ihre Weine dem interessierten Publikum vorzustellen.

Das Palmenhaus bildet den stimmigen Rahmen für eine Verkostung von frisch-fruchtigen steirischen Weinen, von Welschriesling über Weißburgunder und Muskateller bis Sauvignon Blanc, Schilcher und Rotwein. Dazu werden original steirische Buschenschank-Gaumenfreunden serviert. Ein steirisches Volksmusik-Trio wird mit zünftigen Klängen für gute Stimmung sorgen.



Weine und steirische Schmankerl

Der Kostenbeitrag für die Verkostung aller dargebotenen Weine und das steirische Buschenschank-Buffet von 18:00 bis 22:00 Uhr beläuft sich pro Vereinsmitglied auf 25 Euro. Für Personen, die noch nicht Mitglied des Vereins der Steirer in Wien sind, gilt der Preis von 35 Euro. Kartenbestellungen unter jungerwinzer @ steirerinwien.at bis spätestens 11. Oktober 2023. An der Abendkasse sind Restkarten erhältlich. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Steiermärkischen Sparkasse statt.



Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at



Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

