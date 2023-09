Innovative Bildung im Fokus: Gewinner/innen des European Innovative Teaching Awards 2023 bekanntgegeben

Bildung für die Zukunft gestalten. Preisträger/innen aus Burgenland, Steiermark und Kärnten setzen Maßstäbe

Wien (OTS) - Der OeAD, Österreichs Bildungsagentur, gratuliert sehr herzlich dem Kindergarten Großsteinbach (Steiermark), der Volksschule St. Marein bei Neumarkt (Steiermark), dem BG/BRG/BORG „Franz Liszt“ Oberpullendorf (Burgenland) sowie der HTL Mössingerstraße, Klagenfurt (Kärnten) zur Auszeichnung European Innovative Teaching Award 2023.

OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice hebt die Bedeutung innovativer Lehrkräfte hervor:

„Die European Innovative Teaching Award-Gewinner/innen 2023 haben eindrucksvoll gezeigt, wie Innovation und kreatives Lehren und Lernen in unseren Bildungseinrichtungen funktioniert. Ihr Engagement und ihre Innovationskraft sind wegweisend und setzen einen Maßstab für Lehrerinnen und Lehrer in ganz Europa. Wir gratulieren den Gewinner/innen herzlich und sind stolz darauf, ihre Projekte im Rahmen von Erasmus+ zu unterstützen. Diese Auszeichnungen bestärken uns alle, in der Bildung weiterhin mutig und kreativ zu sein.“

Innovative Lehrkräfte sind auch das Thema des aktuellen OeAD-Magazins „Bildung gestalten – Innovation leben“: www.oead.at/bildungsinnovation

Die Würdigung durch die Europäische Kommission findet am 23./24. November 2023 in Brüssel statt. Der europäische Event wird zugleich als Netzwerktreffen für die mehr als 90 EITA-Awardee-Schulen und -Kindergärten genutzt.

Über den European Innovative Teaching Award (EITA):

Der European Innovative Teaching Award (EITA) wird in allen Erasmus+ Ländern verliehen. Er zeichnet im Rahmen von Erasmus+ herausragende Projekte und Lehransätze in der europäischen Bildung aus und würdigt innovative Lehrkräfte sowie Bildungseinrichtungen. Der Preis wird von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Österreichs Bildungsagentur OeAD verliehen und fördert die Weiterentwicklung der Bildungssysteme in Europa. Der OeAD ist die nationale Agentur für die Umsetzung von Erasmus+ in Österreich. Für 2023 lautete das Thema „Education and Innovation“ und stand damit in direktem Zusammenhang mit dem von der Europäischen Kommission für das 2023 lancierten Schwerpunkt „European Year of Skills“. Die Ehrungen erfolgten im Rahmen eines Erasmus+ Schulbildung-Vernetzungstreffens mit über 200 Lehrkräfte und Bildungspersonal aus ganz Österreich am 28. September in Wien.

Die in Österreich mit dem EITA ausgezeichneten Schulen und Kindergarten sind:

Kategorie vorschulische Bildung :

Kindergarten Großsteinbach (Stmk) für das Projekt „Digital and European Competences in Großsteinbach“

Kategorie Volksschulen :

Volksschule St. Marein (Stmk) bei Neumarkt für Projekt „Naturdetektive unterwegs“

Kategorie Berufsbildende Schule :

Höhere Technische Lehranstalt Mössingerstraße, Klagenfurt (Ktn) für das Projekt „Integration of Mobile Apps into Education“

Kategorie Sekundarschule :

BG/BRG/BORG „Franz Liszt“ Oberpullendorf (Bgld) für das Projekt „Today for the World of Tomorrow“

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Europäischen Sprachensiegel an die innovativsten und kreativsten Sprachenprojekte 2023. Das Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) koordinierte den Wettbewerb im Auftrag des Bildungsministeriums und des OeAD.

Diese Gewinnerprojekte finden Sie hier.

