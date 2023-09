Arbeiten für 1. Abschnitt der Geh- und Radwegverbindung von Asparn an der Zaya nach Schletz abgeschlossen

Kosten von 155.000 Euro übernehmen Land und Marktgemeinde

St. Pölten (OTS) - Kürzlich wurde der neue Geh- und Radwegabschnitt im Gemeindegebiet von Asparn an der Zaya offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zwischen Asparn an der Zaya und Schletz wurde somit eine sichere Geh- und Radwegverbindung für den Alltagsradverkehr sowie für die Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen. Für die Radfahrer und Radfahrerinnen entsprach der bestehende Weg zwischen den beiden Ortschaften zuletzt nicht mehr den modernen Qualitätsanforderungen und somit wurde sehr oft auf die Landesstraße L 3088 ausgewichen.

Durch das Geh- und Radwegprojekt können nun die im Hauptort Asparn an der Zaya befindlichen Alltags- und Freizeiteinrichtungen (Gemeindezentrum, Schulen, Nahversorger, Arzt, Sportstätten, usw.) verkehrssicher mit dem Fahrrad erreicht werden. Weiters ist eine direkte Anbindung an die regionalen Radrouten „Blauburger“ und „Sylvaner“ gegeben.

An einem bestehenden Weg wurde an der Südseite des Schletzbaches vom Sportplatz bis zum Ortsbeginn von Asparn an der Zaya der Geh- und Radweg mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau hergestellt. Die rund 870 Meter lange Fahrradstraße wurde in einer Breite von 2,5 Metern mit einem beidseitigen Bankett von 0,5 Metern ausgeführt. Das Radwegprojekt wurde in Richtung Asparn an der Zaya an das innerörtliche Gemeinde- und Landesstraßennetz sowie in Richtung Schletz an das Wirtschaftswegenetz angeschlossen.

Die Arbeiten führte die Firma Strabag durch, die das Projekt in einer Bauzeit von rund einem Monat fertigstellte. Die Förderabwicklung erfolgte durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 155.000 Euro, wobei 70 Prozent vom Land Niederösterreich und 30 Prozent von den Marktgemeinde Asparn an der Zaya getragen werden. Weiteren Bauabschnitte sind in Vorbereitung beziehungsweise in Planung.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

