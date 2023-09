Forum Katholischer Erwachsenenbildung zum Internationalen Tag der älteren Menschen: Aktivsein hat auch im Alter einen hohen Stellenwert

Wien (OTS) - „Selbstständigkeit, Lebensfreude und Wohlbefinden erhöhen die Lebensqualität im Alter“ , so Christine Sablatnig, pädagogische Mitarbeiterin des Katholischen Bildungswerkes Salzburg, anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober.

Grund genug, ältere Menschen durch gezielte Bildungsangebote zu begleiten und zu unterstützen. Senior:innenbildung ist daher ein wichtiger Bestandteil der Angebotspalette des Katholischen Bildungswerks Salzburg.



Trainingsprogramm „Aktiv im Alter“

Unter der Marke „Aktiv im Alter“ werden Senior:innen-Trainingsgruppen mit zertifizierten Referent:innen in allen Regionen Salzburgs abgehalten. „Mit den Bildungsangeboten des Katholischen Bildungswerks erreichen wir die Menschen in knapp 80% der Pfarren und Gemeinden der Erzdiözese Salzburg einschließlich des Tiroler Teils der Erzdiözese. Wenn auch nicht in allen dieser Orte, so werden doch in einem Großteil davon auch Senior:innenbildungsangebote gesetzt“ , freut sich Sablatnig.

Das Trainingsprogramm fördert das Gedächtnis, stärkt die geistig-körperliche Beweglichkeit und weckt neue Fähigkeiten. Hier treffen sich Personen ab 60 Jahren, um in Kleingruppen regelmäßige Impulse zu unterschiedlichen Themen – etwa Lebensgestaltung in Selbstbestimmung – zu erhalten. Und das alles in lockerer Atmosphäre, denn „die Freude und der Spaß am Austausch und dem gemeinsamen Üben stehen im Vordergrund“, wie die Pädagogin festhält.

„Bildung unterstützt Entwicklung, dazu gehört, sich Wissen anzueignen, ebenso wie sich mit der eigenen Entwicklung, den äußeren Veränderungen des Lebens und den großen Lebensfragen auseinanderzusetzen. Was uns hier auszeichnet, ist, dass wir Orte der Begegnung für alle Menschen schaffen können – unabhängig von Alter oder Konfession“ , so Christine Sablatnig weiter.

Bei „Aktiv im Alter“ bekommen ältere Menschen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, soziale Kontakte zu pflegen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu stärken.



Selbstbestimmt Aktiv sein im Alter – ein 7-teiliger hybrider Ausbildungslehrgang

Um den Fortbestand dieser Gruppen auch zukünftig zu garantieren, startet im Jänner 2024 der 7-teilige hybride Ausbildungslehrgang „Selbstbestimmt Aktiv sein im Alter“ in Kooperation mit dem Salzburger Bildungswerk.

Dieser Lehrgang bietet inhaltliche, methodische und didaktische Grundlagen, sowie das notwendige praktische und theoretische Wissen, um Senior:innengruppen anzuleiten. Grundelemente sind Begegnung und Beziehungsgestaltung, kognitive und psychomotorische Aktvierung, sowie altersaktuelle Lebensthemen und Lebensereignisse.

Info und Anmeldemöglichkeit

Senior:innenbildung im Forum Katholischer Erwachsenenbildung

Senior:innenbildung hat im Forum Katholischer Erwachsenenbildung bereits eine lange Tradition und ist unter unterschiedlichen Marken – „LIMA - Lebensqualität im Alter“, „SelbA - Selbständig und Aktiv“, „Mitten im Leben“, „alt jung sein“, „Aktiv im Alter“ – fixer Bestandteil seines Bildungsangebots. Spezielles Augenmerk wird dabei auf folgende Themen gelegt: Bewusste und selbstbestimmte Lebensgestaltung, lebenslange bzw. lebensbegleitende Bildung, Lebensqualität im Alter und intergenerationelles Lernen.

Im Forum Katholischer Erwachsenenbildung engagieren sich rund 600 Hauptamtliche und 10.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 kirchlichen Bildungseinrichtungen für eine zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung in ganz Österreich. Infos: www.forumkeb.at

