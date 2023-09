"B:REAL" - Die Reality-Daily kehrt zurück (FOTO)

München (ots) - Das Warten hat ein Ende: "B:REAL", die Reality-Daily mit echten Prominenten und über deren Leben, ist zurück und verspricht 100 neue Folgen voller Dramen, Intrigen und Emotionen. Mit dabei sind unter anderem Kader Loth, Micaela Schäfer, Gina-Lisa Lohfink und Eric Sindermann. Start der neuen Folgen ist am 2. Oktober, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Start der zweiten Staffel mit 100 neuen Folgen

Trubel, Intrigen und viel Aufregung in der "B:REAL"-Clique

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 2. Oktober von Montag bis Freitag, um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Der Auftakt der zweiten Staffel von "B:REAL" startet mit einem Knall: Die deutsche Reality-Szene hat sich für den Sommer in Berlin versammelt und das Wiedersehen verläuft alles andere als entspannt. Melody boykottiert das JAM-FM-Sommerfest, ein mysteriöser Verführer drängt in die Mädels-WG und neue Gesichter sorgen für frischen Wind in der Clique.

Direkt zu Beginn werden die Spannungen auch bei den Reality-Traumpaaren spürbar: Kader ist genervt von Ismets Jugendwahn, Mike erkundet ohne seine Ehefrau Michelle das Berliner Nachtleben und bei Eric und Sanja droht die Trennung. Konflikte scheinen vorprogrammiert und auf die Pärchen warten große Herausforderungen.

Auch die Gefühle kochen hoch: Ismet "Isi" spricht auf einer Männertour mit einem Familienmitglied und Flocke über seine sexuellen Probleme mit Kader, während Eric und Sanja erneut auf Kuschelkurs gehen. Marlisa enthüllt ihren neuen Lover, einen berüchtigten Reality-Star, der für eine Affäre vor laufenden Kameras bekannt wurde. Gleichzeitig arbeitet Gino an einer Challenge für Xenia.

Eine abendliche Beachparty, bei der die gesammte Berliner Reality-Clique zusammen kommt, verspricht ein explosives Finale am Ende der ersten Woche. Sanja und Arielle treffen aufeinander, nachdem sie sich wegen Marlisa gestritten hatten. Kann das gutgehen? Fabio versucht zu vermitteln, aber das geht nach hinten los und zwischen ihm und Flocke knallt es.

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" startet voller Leidenschaft, Konflikte und unerwarteter Wendungen ab 2. Oktober, um 17:05 Uhr, von Montag bis Freitag bei RTLZWEI. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.

Über "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" fängt da an, wo die üblichen Realityformate aufhören und das echte Leben beginnt: In den privaten Wohnungen, Familien und Betten der Stars und Influencer. Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk. Viele von Ihnen kennen sich schon seit Jahren und teilen neben Champagnerflaschen und Gossip auch alle Höhen und Tiefen - In der Stadt der Städte: Berlin. Der Kult um Realitystars und Influencer ist größer denn je. Sie führen ein Leben im Rampenlicht. Doch in der dieser Realityserie zeigen sie sich von ihrer privaten Seite. Es wird geflirtet, gelästert und gefeiert!

