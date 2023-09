Am 7. Oktober gemeinsam für die Krebsforschung laufen

17. Krebsforschungslauf am Uni Campus Altes AKH sammelt Spenden für Forschungsprojekte

Wien (OTS) - Am 7. Oktober 2023 wird wieder für die Krebsforschung gelaufen. Die Teilnehmer:innen, Partner und Sponsoren des diesjährigen 17. Krebsforschungslaufs fördern mit ihrer Spende weitere aussichtsreiche Forschungsprojekte zur Verbesserung von Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen an der Medizinischen Universität Wien. Mit den Spendeneinnahmen aus dem Krebsforschungslauf der MedUni Wien konnten seit 2007 über 60 wissenschaftliche Arbeiten zu Tumorerkrankungen unterstützt werden. Die beliebte Charity-Veranstaltung findet am Samstag, 7. Oktober 2023, zwischen 10 und 14 Uhr am Uni Campus Altes AKH statt.

Beim Krebsforschungslauf der MedUni Wien können die Läufer:innen auf dem 1,6 Kilometer langen Rundkurs am Unicampus „Altes AKH“ beliebig viele Runden in ihrem eigenen Tempo zurücklegen. Auch die zu Corona-Zeiten geschaffene Möglichkeit des „Distant Running“ auf einer frei wählbaren Laufstrecke bleibt 2023 zusätzlich bestehen. Die Anmeldung erfolgt online unter www.krebsforschungslauf.at gegen eine Spende. Wer spontan teilnehmen möchte, kann sich auch direkt bei der Veranstaltung anmelden.

Dank Forschung sinkt Krebssterblichkeit

In Österreich erkranken jährlich rund 42.000 Menschen an Krebs, Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Bei beiden Geschlechtern stellen bösartige Tumor- nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache dar. Die häufigsten Krebserkrankungen in Österreich sind Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Obwohl die Anzahl der Neuerkrankungen seit rund zwei Jahrzehnten steigt, sinkt die Krebssterblichkeit. Das relative Überleben fünf Jahre nach Diagnosestellung nahm in den vergangenen Jahren deutlich zu: Lag es in der Diagnoseperiode 1992 bis 1996 noch bei 54,0 %, so stieg im Zeitabschnitt 2012 bis 2016 auf 60,8 % (Quelle: Statistik Austria 2022).

Diese positive Entwicklung ist maßgeblich auf die Fortschritte in der Krebsmedizin zurückzuführen. Mit den Ergebnissen der Grundlagenforschung werden Diagnose- und Therapieverfahren verbessert und neue Behandlungskonzepte ermöglicht.

Spenden unterstützen innovative Forschungsprojekte

Die Spendengelder, die durch den Krebsforschungslauf der MedUni Wien eingenommen werden, fließen zu 100 Prozent in Forschungsprojekte der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien. Die 14 laufenden Projekte, die aktuell mit den Spendeneinnahmen gefördert werden, zielen darauf ab, die Entwicklung zielgerichteter, personalisierter Therapien im Rahmen der Präzisionsmedizin voranzutreiben.

Forschungsprojekte der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien sowie Interviews mit Krebsforscher:innen der MedUni Wien: https://www.krebsforschungslauf.at

Alle Teilnehmer:innen können sich während des Laufs auf den Social-Media-Kanälen von Krebsforschungslauf (https://www.facebook.com/Krebsforschungslauf/) und MedUni Wien (https://www.facebook.com/MedizinischeUniversitaetWien) verbinden und unter dem Hashtag #krebsforschungslauf Fotos und Videos posten bzw. teilen.

Anmelden und mitmachen – und spenden!

Anmeldung und Spende für den heuer zum 17. Mal stattfindenden Krebsforschungslauf erfolgen auf der Website www.krebsforschungslauf.at. Ein offizielles Funktions-Laufshirt, dieses Mal in der Farbe Neon Peach, kann für 25 Euro im MedUni Shop im AKH Wien oder unter shop@meduniwien.ac.at erworben werden.

Information und Anmeldung:

https://www.krebsforschungslauf.at

17. Krebsforschungslauf

Datum: 07.10.2023, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Universitätscampus (Altes AKH), Start und Ziel: Hof 2

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.krebsforschungslauf.at

Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +431 40160-1150

Mobil: +43 664 80016 11501

johannes.angerer @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at