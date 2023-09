Neuerscheinung: „Die pädagogische Planung. Bildungsdokumentation – Kind – Gruppe – Team“

Fachbuch zur Strukturierung der Bildungsarbeit in elementarpädagogischen Einrichtungen

Wien (OTS) - Das Wohl des Kindes, selbstgesteuertes Lernen sowie die Beobachtung durch Erwachsene sind zentrale Grundlagen des pädagogischen Arbeitens. Voraussetzung für die Gestaltung eines professionellen Bildungsalltags ist das In-Beziehung-treten mit den Kindern und dass das pädagogische Handeln an die Interessen und Bedürfnisse der Kinder bzw. der Gruppe ausgerichtet ist. Dies stellt einen hohen Anspruch an alle Fachkräfte. „Beobachtung, Reflexion und die daraus resultierenden Handlungen sind wesentliche Bestandteile der Bildungsarbeit im Kindergarten, nur so ist es möglich, eine Lernumgebung für Kinder zu schaffen, in der sie sich gut entwickeln können“, ist Susanna Haas, pädagogische Leitung der St. Nikolausstiftung und Herausgeberin des neuen Fachbuchs, überzeugt.

Fachbuch: Die pädagogische Planung. Bildungsdokumentation – Kind – Gruppe – Team

Das neue Fachbuch der St. Nikolausstiftung gibt pädagogischen Fachkräften ein Werkzeug in die Hand, damit die Bildungsarbeit in elementarpädagogischen Einrichtungen gut strukturiert werden kann, Kinder professionell und entwicklungsförderlich begleitet und Bildungskooperationen kompetent gestaltet werden.

Die Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit, z. B. Vor- und Nachbereitung, Eltern- sowie Entwicklungsgespräche, Planung, Dokumentation, Teambesprechungen, ist im Kindergarten sehr begrenzt und erfordert ein gutes Zeitmanagement. Bei der Erarbeitung des Planungsbuches stand immer die Praxistauglichkeit im Vordergrund. Seit einigen Jahren wird nach diesem Planungskonzept in den Einrichtungen der St. Nikolausstiftung gearbeitet, an der Evaluierung waren zahlreiche pädagogische Fachkräfte unter der Leitung von Ursula Winkler, auch Co-Redakteurin des Fachbuches, beteiligt. „Unsere Pädagoginnen und Pädagogen verfügen über sehr viel Know-how und kennen die Herausforderungen des Bildungsalltags. Dieses Wissen wurde mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft verknüpft und in einem praxisnahen Fachbuch zusammengefasst“, ist Elmar Walter, Geschäftsführer der St. Nikolausstiftung, stolz auf die Expertise im Team.

In den Hauptkapiteln „Kind“, „Gruppe“ und „Team“ werden kompakt und übersichtlich verschiedene Bildungsdokumentationen vorgestellt. Theorieinputs, Planungsformulare mit Ausfüllhilfen sowie zahlreiche Reflexionsfragen werden bereitgestellt, damit das pädagogische Arbeiten qualitätsvoll gestaltet werden kann.

„Die Anforderungen und Erwartungen an den Kindergarten sind groß. Wir haben den Anspruch unser pädagogisches Handeln nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu planen, damit Kinder gut begleitet werden. Mit dem Fachbuch und den zur Verfügung gestellten Unterlagen schaffen wir wieder mehr Transparenz und zeigen einmal mehr auf, wie professionell und engagiert im Kindergarten gearbeitet wird“, verweist Haas auf den Auftrag des Kindergartens als erste Bildungseinrichtung.



Qualität und Quantität

Bundeskanzler Karl Nehammer hat Anfang September überraschend 4,5 Milliarden Euro bis 2030 für den elementarpädagogischen Bereich angekündigt, mit dem Fokus auf den Ausbau der „Betreuungslücke“ für Kinder unter drei Jahren sowie Quereinstiegsmöglichkeiten. Die flächendeckende Bereitstellung von Bildungsplätzen für Kinder von 0-6 Jahren ist sicher wichtig für die Wahlfreiheit der Familien. Aber auch für Kinder, weil der Kindergarten zumeist die erste Bildungseinrichtung ist, die ein Kind besucht. Eine entwicklungsförderliche Umgebung setzt jedoch eine gute Qualität voraus, d.h. gut ausgebildete Fachkräfte sowie einen hohen Fachkraft-Kind-Schlüssel. Der Aspekt der längst notwendigen und schon lange geforderten Verbesserung der pädagogischen Qualität und deren langfristige Finanzierung wurde bedauerlicherweise mit keinem Wort erwähnt.

Unser Fachbuch „Die pädagogische Planung“ setzt genau dort an, wo pädagogische Fachkräfte Unterstützung für den Bildungsalltag benötigen, damit Bildung und Entwicklung professionell, transparent und nachvollziehbar gestaltet werden kann.

Ab sofort erhältlich – Buchbestellung:

„Die pädagogische Planung – Bildungsdokumentation Kind – Gruppe – Team“ ist zum Preis von EUR 27,90 (zzgl. Porto) unter nikolausstiftung.at/buchbestellung sowie im ausgewählten Buchhandel erhältlich.



