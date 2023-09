Ein Motor für Zukunftsfragen

DenkWerkstatt St. Lambrecht, 4. bis 6.10.2023, Stift St. Lambrecht

Wien/St. Lambrecht (OTS) - Landeshauptmann Christopher Drexler: „Die Denkwerkstatt St. Lambrecht könnte man wohl mit Fug und Recht als eine Art steirisches Alpbach bezeichnen. Als eine Art Motor für Zukunftsfragen. Daher freut es mich sehr, dass wir heuer über drei ganz wesentliche Begrifflichkeiten sprechen: Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Drei wesentliche Säulen, auf denen auch der Erfolg der Steiermark – in der das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen innovativen Klein- und Mittelbetrieben und einer zukunftsweisenden Industrie das Rückgrat von Wachstum und Wohlstand ist – baut. Und ein Land, in dem die Lebensqualität allgegenwärtig ist. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es wichtig, diese Begriffe für die Zukunft neu zu interpretieren und zu vermessen.“

