Highspeed-WLAN vom Mount Everest Tourist Basis Lager

Rikaze, China (ots/PRNewswire) - Huawei und China Mobile arbeiten zusammen, um Konnektivität über F5.5G bereitzustellen

RIKAZE, China, 28. September 2023 /PRNewswire/-- Besucher des Touristenbasislagers des Mount Everest (Mount Qomolangma) 5.200 m über dem Meeresspiegel sind jetzt vom Gipfel der Welt aus mit Hochgeschwindigkeits-WLAN verbunden. China Mobile Communications Corporation Co., Ltd. (China Mobile) und Huawei haben die erfolgreiche Einführung von Ultra-Gigabit-Premium-WLAN-Diensten und F5.5Gs führender Technologie, FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business), bekannt gegeben Sowohl Mitarbeiter der örtlichen Verwaltung als auch Besucher profitieren von einer schnellen und zuverlässigen Kommunikation für ihre Freizeit- und Arbeitsbedürfnisse.

Im Verwaltungsbüro des Everest Base Camps konzentrieren sich die Mitarbeiter auf den ökologischen Schutz des Himalayas. Diese Arbeit umfasst die tägliche Überwachung und Überprüfung von Umweltschutzgeräten und die anschließende Berichterstattung an das Mount Everest Administration Büro mit hochauflösenden Fotos, Videos und Protokollen. Bisher wurde die Arbeit durch schlechte Netzwerkverbindungen behindert, was zu einem langsamen Hochladen von Videos, einem Einfrieren der Bilder und erfolglosen Versuchen, Dokumente zu senden, führte. Mit dem neu installierten Hochgeschwindigkeits-FTTR-B-Netzwerk hat sich die Kommunikation dramatisch verändert, sodass alle Mitarbeiter im Camp und Touristen in der Nähe erstklassige WLAN-Dienste genießen können.

Die FTTR-B-Lösung wird auch in einem Hotel in der nahegelegenen Stadt auf 4.200 Metern Höhe eingesetzt. In der Vergangenheit litten Gäste unter fehlender Netzwerkverbindung, Frame-Einfrierungen und einer langsamen Reaktion des Check-in-Systems. Seit der Installation der FTTR-B-Lösung können bis zu 300 Hotelgäste gleichzeitig Highspeed-Internetzugang genießen und gleichzeitig den Hotelbetrieb effizienter gestalten.

Informationen zu Huawei FTTR-B

Fiber-to-the-Room (FTTR) ist eine Möglichkeit, hochwertiges, volloptisches Gigabit-WLAN über Glasfaserzugang bereitzustellen, um 10G-Netzwerke in jeden Raum zu bringen. Als eine der Schlüsseltechnologien von 5,5 G zeichnet sich FTTR durch allgegenwärtige 10G-Netze aus. Während FTTR in erster Linie für Privatanwender gedacht ist, wurde die FTTR-B -Lösung gemeinsam von China Mobile und Huawei auf den Markt gebracht, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in China volloptische Ultra-Gigabit-Netzwerke bereitzustellen, und wird häufig in Hotels und Geschäften eingesetzt.

Huawei FTTR-B-Geräte verfügen über flexible Triple-Mode-Antennen und können an Decken oder Wänden installiert werden, um eine vollständige Wi-Fi-Abdeckung in Innenräumen zu gewährleisten, sodass Benutzer überall ein erstklassiges Netzwerkerlebnis genießen können. Die Lösung verwendet Power-over-Fiber-Kabel (PoF), um Signale zu übertragen und Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen, wodurch Probleme einer schwierigen Strombeschaffung gelöst werden. Darüber hinaus bietet die WeFTTR-App von Huawei Funktionen wie Netzwerkarchitekturmanagement, Netzwerkoptimierung mit einem Klick und Self-Service-Netzwerkkonfiguration für IT-Mitarbeiter in Verwaltungsbüros und Hotels, wodurch die Arbeitsbelastung für Betrieb und Wartung (O&M) reduziert wird. O&M-Ingenieure von China Mobile können die App auch nutzen, um Netzwerkprobleme aus der Ferne zu lokalisieren und so die O&M-Effizienz zu verbessern.

Im Jahr 2024 wird China Mobile mit Huawei zusammenarbeiten, um die FTTR-B-Lösung auf die Situation im Basislager der Bergsteiger auszuweiten. Dies wird es Bergsteigern ermöglichen, Gigabit-Netzwerkdienste zu genießen, während sie sich darauf vorbereiten, die Gipfel an der Spitze der Welt zu erreichen.

Als führender globaler IKT-Infrastrukturanbieter arbeitet Huawei mit Betreibern wie China Mobile zusammen und unterstützt viele KMU bei der Umsetzung der digitalen Transformation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2234160/Huawei_FTTR_B_device.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/highspeed-wlan-vom-mount-everest-tourist-basis-lager-301942047.html

Rückfragen & Kontakt:

iris.lijiayue @ huawei.com