Das gloriose Trüffeljahr

Das MAGNATUM-Jahr der weißen Trüffel

Wiener Neudorf (OTS) - Dieses Mal wird es wirklich ein MAGNATUM-Jahr. Wie es die Natur, die authentische und nunmehr seltene Natur so will, gibt es gute und schlechte Jahrgänge, und endlich, nach zwei katastrophalen Jahren, erhält auch die qualitativ hochwertige weiße Trüffel ihren Ruhm.

Luca Miliffi, ein international anerkannter Trüffelexperte, hat auch dieses Jahr den Verlauf der Trüffelsaison genau vorausgesagt. Die Freude und das Lächeln ließen nicht lange auf sich warten. Im Mai 2021 und 2022 stellte Luca Miliffi mit Besorgnis die extreme Trockenheit und den alarmierenden Klimawandel fest.

Im Gegensatz dazu gab es in diesem Jahr bereits vor dem Sommer heftige und häufige Regenfälle, die sich während der gesamten Saison fortsetzten und so die perfekte Umgebung für die berühmte Knolle schufen. Auch die Monate August und September erwiesen sich als entscheidend für die Entstehung und Vermehrung der hochwertigen weißen Trüffel, vor allem in Mittelitalien, das sich jetzt als lebendiger und nährstoffreicher erweist als das piemontesische Gebiet.In Alba im Piemont, aber auch in San Miniato in der Toskana, ist im Vergleich zu den Hügeln in den Regionen Marken, Umbrien und Abruzzo ein immer tropischeres Klima zu beobachten. So wird dieses Jahr nicht nur für die weiße Trüffel ein glorreiches Jahr, sondern auch für Acqualagna, den zweitwichtigsten und renommiertesten Markt für hochwertigen weißen Trüffel nach der unübertroffenen und einzigartigen Alba. Obwohl dort seit jeher die besten Händler des Goldes aus dem Unterholz zu finden sind, kennen in der Tat nur wenige Menschen Acqualagna in den Marken, die mit dem Markt von Alba zusammenarbeitet und gleichzeitig konkurriert. Die Hügel und Berge der Marken in Mittelitalien ähneln fast wie Zwillinge dem Monferrato und der Alta Langa im Piemont. Sie sind jedoch weniger vom Klimawandel betroffen. Die Produktion ist daher von höherer Qualität in Jahrgängen wie 2023.

Der Markt der weißen Trüffel von Acqualagna feiert seine 58. Ausgabe und ist definitiv ein einzigartiges Erlebnis, vergleichbar mit Alba im Piemont.

Luca Miliffi ruft daher alle wahren Trüffelover wie ihn auf:„Verpassen Sie nicht diese wunderbare Quintessenz des Jahrgangs 2023/2024, sie wird reichhaltig, von hoher Qualität und einfach aufregend sein. Für mich, Luca Miliffi, ein echter Trüffelliebhaber, wird dieses Jahr nach zwei extrem schwierigen Jahren auch das Jahr der Wiedergeburt sein. Es wird auch keine der exklusiven Veranstaltungen meiner Trüffeltour in Österreich fehlen, bei denen man die Möglichkeit haben wird, unendliche Variationen des berühmten Prinzen der Küche zu probieren und somit unendliche Emotionen zu erleben".



LUCA MILIFFI wird auch in den sozialen Medien wieder auferstehen, die seine Wintertournee 2023 begleiten werden.

Nur die besten Häuser Österreichs nehmen daran teil:

Die Geschwister Rauch mit ihrem exklusiven Kochkurs rund um die weiße Trüffel und einem traumhaften Trüffeltag.

Familie Gröller präsentiert dieses Jahr „Trüffel, Kulinarik, Juwelen & Lifestyle" märchenhaft verpackt im vorweihnachtlichen Kloster Traunkirchen am Traunsee, begleitet von einem Trüffelmenü des Gault&Millau Kochs des Jahres, Lukas Nagl, das am Samstag und Sonntag im Bootshaus zum Mittag- und Abendessen serviert wird.



Bastei10 zelebriert das „legendary Simonis truffle dinner".

Cucina Cipriano, das jedes Jahr stolz zeigt, wie die schwierigste Kombination von Trüffel und Fisch eine Welt unendlicher Variationen eröffnet und dennoch perfekt ist.

Die Waldschänke, nach einer grandiösen ersten Aufgabe, freut sich auf die diesjährige Veranstaltung, mit unerwarteten Neuigkeiten.

Tartufo Totale, das erste und einzige Festival in Wien, das der weißen Trüffel gewidmet ist und dieses Jahr im November statt im Oktober stattfindet, mit vielen Neuheiten, wie zum Beispiel feinen Trüffelgerichten, die live zubereitet werden und mit hochwertigem Champagner und Cocktails in dem wunderschönen und unvergleichlichen Garten des Vienna Ballhaus mit Lifestyle serviert werden.

Nicht zuletzt einer von unseren geschätzten Terminen: den Trüffelmarkt im Klostergasthaus Thaller, der uns jeden Samstag bis Weihnachten begleiten wird.



Die Neuigkeiten 2023:

Pastamara im Ritz Carlton in Wien, ein erstmaliges, unvergessliches Erlebnis mit den Spitzenköchen Francesco Milicia und Ciccio Sultano (2 Michelin-Sterne aus Ragusa, Sizilien), die einen erstklassigen kulinarischen und szenischen Moment hervorbringen werden.

Die weiße Trüffel tritt in ihrem gloriosen Jahr auf die traditionelle und renommierte Bühne des Sacher Hotels auf. Das Grüne Bar präsentiert das „GRANDE Trüffelmenü" vom Haubenkoch Anton Pozeg.

Kurzum, ein beeindruckendes Programm, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

In diesem Jahr werden wir „knollen“, wie Luca Miliffi sagt, oder sehr viele Trüffel ernten, denn sie sind von hoher Qualität und auch preislich erschwinglich.

Die Trüffel ist heute ein fester Bestandteil unserer Ernährung (Superfood), aber die Exklusivität liegt nicht in der Menge, sondern in der Qualität, dem Wissen und den Emotionen, die sie uns schenkt. Die Trüffel von Luca Miliffi stammen von ausgewählten Hügeln Italiens, sie sind „CRU", die „Miliffi", die einen unvergleichlichen Geschmack haben, mit ihrem Duft Begehren wecken und beim Verzehr Befriedigung schenken, etwas fast Esoterisches und Aphrodisierendes. Sie sind fast unmöglich zu imitieren und zu erreichen. Daher nur ein elitäres Wort für die Wintersaison der österreichischen Gastronomie: Trüffel, Trüffel, Trüffel, möge sie von hoher Qualität sein, möge sie eine Miliffi sein.

Der große Trüffel-Tag bei Geschwister Rauch

Bei Geschwister Rauch wird vom 23. bis 25. November auf höchstem Niveau getrüffelt.



Richard Rauch führt persönlich am 23. und 24. einen exklusiven Kochkurs nur um die weiße Trüffel.



Am 25. wird im Wirtshaus der große Weißtrüffeltag gefeiert.

Sonja und ihr Bruder Richard werden in einer idyllischen Atmosphäre Luca Miliffi und seine Qualitätstrüffel mit einem unvergesslichen Trüffelmenü und einer hervorragenden Weinbegleitung empfangen.

Datum: 25.11.2023, 10:00 - 20:00 Uhr

Ort: Geschwister Rauch

Trautmannsdorf 6, 8343 Bad Gleichenberg, Österreich

Url: https://www.geschwister-rauch.at/events/artikel/das-grosse-trueffel-menue

Trüffelsterne in Pastamara (Ritz-Carlton)

Der 2-Sterne-Michelin-Koch Ciccio Sultano aus Ragusa, Sizilien kreiert mit dem Spitzenkoch Francesco Milicia von Pastamara im The Ritz-Carlton eine der besten Trüffelexperience bisher gesehen.

Ein exklusives Trüffelmasterclass für die Medien und ein Trüffelabendmenu auf mehreren Ebenen entwickelt, das an diesem Abend das Pastamara in ein echtes und unvergessliches Trüffelparadies verwandeln wird.

Das Masterclass wird persönlich vom Trüffelstar Luca Miliffi geführt, der auch das himmlische Trüffelerlebnis mit seinem Wissen und Persönlichkeit unterstützen wird.

Datum: 16.11.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: The Ritz-Carlton

Schubertring 5-7, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.pastamara.com/

Legendary Simonis truffle dinner by truffle lover Luca Miliffi

Nach zahlreichen erfolgreichen Ausgaben präsentiert Marco Simonis in seinem urbanen Wohnzimmer dieses Jahr einen Abend, der verspricht, legendär zu werden! Vom Aperitif bis zum Abendessen wird die weiße Trüffel im Mittelpunkt stehen und die wunderbare Knolle wird die eleganten und modernen Räume der Bastei10 mit ihrem berauschenden Duft erfüllen.

Datum: 01.12.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Marco Simonis - Bastei 10

Dominikanerbastei 10, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.marcosimonis.com/

Trüffel, Kulinarik, Juwelen & Lifestyle märchenhaft verpackt im vorweihnachtlichen Kloster Traunkirchen

Familie Gröller inszeniert gemeinsam mit Freuden ein vorweihnachtliches Event im 1002jährigen Kloster Traunkirchen. Eines steht fest - hier wird Weihnachts-Shopping zum Gourmetevent! Als Hauptdarsteller präsentiert Trüffelpapst Luca Miliffi die wertvolle Knolle in schwarz & weiß. Perfekt dazu abgestimmte Kulinarik präsentiert Gault&Millau Koch des Jahres, Lukas Nagl.

Datum: 02.12.2023, 11:00 - 19:00 Uhr

Ort: Seehotel Das Traunsee

Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen, Österreich

Url: https://www.dastraunsee.at/kulinarik-feiern/aktuelle-veranstaltungen

Das erstklassige Trüffeldinner mit Luca Miliffi in Waldschänke

Der junge, vielversprechende Clemens Grabmer der Jeunes Restaurateurs und seine Mutter, die großartige Köchin der Waldschänke Elisabeth gestalten ein fein ausgewähltes Trüffelmenü, mit der Gastfreundschaft vom Patron Heinz Grabmer. Der Abend wird vom Trüffelexperte Luca Miliffi und von einem Gastwinzer bereichert.

Datum: 20.10.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Restaurant Waldschänke

Kickendorf 14, 4710 Grieskirchen, Österreich

Url: https://www.waldschaenke.at/veranstaltungen

Trüffelmarkt Klostergasthaus Thallern

Wie jedes Jahr findet auch heuer der geschätze Termin des Trüffelmarkts in der wunderschönen Herbstatmosphäre im Klostergasthaus Thallern statt.

Ab dem 21. Oktober wird uns der Duft der weißen Trüffel jeden Samstag bis Weihnachten, zusammen mit köstlichen Trüffelprodukten, begleiten.

Florian Fritz und sein Team sorgen für ein gemütliches und einzigartiges Trüffelerlebnis.



Tipp: in den anderen Wochentagen ist es möglich, Trüffel auf Vorbestellung zu kaufen.

Datum: 21.10.2023, 14:00 - 18:00 Uhr

Ort: Klostergasthaus Thallern

Thallern 2, Gumpoldskirchen, Österreich

Url: https://www.klostergasthaus-thallern.at

Tartufo Totale

Zum fünften Mal setzt man im VIENNABallhaus in den ersten Herbsttagen die junge, erntefrische und erlesene runzelige Starknolle in das verdiente Rampenlicht und lässt ein grandioses Universum an Trüffelprodukten, deren Begleitern und exklusiven Geschmacksfreuden aufmarschieren.

Für Gourmetgenuss sorgt wieder Hannahs Plan mit Trüffelgerichten, für die Trüffel ist der Trüffelpapst Luca Miliffi mit seiner Exklusivität da und für Ohrenschmaus das Peter Havlicek-Trio mit live Wiener Herzmusik!



DAS Trüffeluniversum für Feinschmecker, Genussmenschen und Maniacs formidablen Geschmacks. Gemütlich, stimmungsvoll und gediegen und wieder erwarten die BesucherInnen kulinarische Überraschungen und ausgesuchte edle Tropfen.

Datum: 04.11.2023, 11:00 - 18:00 Uhr

Ort: Vienna Ballhaus

Berggasse 5, 1090 Wien , Österreich

Url: https://viennaballhaus.com/2210-2310-tartufo-totale-2023

Feinste Trüffel-Kreationen im Restaurant Grüne Bar des Hotel Sacher Wien

Wie in einem der schönsten Theaterstücke tritt der weiße Trüffel in seinem glorreichen Jahr auf der traditionellen und renommierten Bühne des Hotel Sacher in Wien auf.

Der Spitzenkoch des Hauses Anton Pozeg hat ein unvergessliches Trüffelmenü für das Restaurant Grüne Bar kreiert, das vom Trüffelexperten Luca Miliffi verfeinert wird.

Datum: 23.11.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Hotel Sacher

Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.sacher.com/de/restaurants/restaurant-gruene-bar/

Fisch & Trüffel

Die renommierte und anerkannte Cucina Cipriano zeigt auch dieses Jahr mit Stolz, wie die schwierigste Kombination von Trüffel und Fisch eine Welt unendlicher Variationen eröffnet und dennoch perfekt ist.

Der Trüffeljäger Luca Miliffi wird die Gäste persönlich unterhalten, zusammen mit zahlreichen Neuigkeiten.

Datum: 10.11.2023, 18:00 - 22:00 Uhr

Ort: Cucina Cipriano

Aegidigasse 15, 1060 Wien , Österreich

Url: http://www.cucinacipriano.at/

