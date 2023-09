Fünftes Democracy Workshop Forum in Wien

Parlamentsdirektion lud zu länderübergreifendem Netzwerktreffen für Demokratiebildung

Wien (PK) - "Demokratie durch Bildung stärken" lautet das Motto des fünften Democracy Workshop Forums, zu dem die Parlamentsdirektion diese Woche ins österreichische Parlament geladen hat. Teilnehmer:innen aus Albanien, Georgien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und der Slowakei tauschen sich bei diesem länderübergreifenden Netzwerktreffen über Demokratiebildung aus.

Das diesjährige Forum findet auf Einladung des österreichischen Parlaments erstmals als Präsenzveranstaltung statt. Erfahrungsaustausch und Stärkung der regionalen Kooperation stehen dabei im Vordergrund. Von besonderem Interesse ist die Demokratiewerkstatt des Parlaments, die mittlerweile zum Exportmodell geworden ist. So werden die Teilnehmer:innen auch selbst an einem Workshop teilnehmen.

Die Demokratiewerkstatt, ein Leuchtturmprogramm der Demokratiebildung, hat seit 2007 Erfolge bei der Einbindung junger Menschen in die Demokratiebildung erzielt. Als erfolgreiche Einrichtung des österreichischen Parlaments wird sie auch in anderen Ländern zur Stärkung der Demokratiebildung aufgegriffen und dient der Vertiefung weiterer internationaler Kooperationen mit anderen Parlamenten.

In den nationalen Parlamenten Montenegros und des Kosovo läuft das Projekt der Demokratiewerkstatt bereits seit vielen Jahren. Mit 2023 startete das Angebot von Demokratiewerkstätten auch in Albanien. In drei weiteren Parlamenten - in Nordmazedonien, der Slowakei und Georgien - sind weitere diesbezügliche Kooperationen in Umsetzung.

Nationale Parlamente sind entscheidende Akteure bei der Vermittlung von und der Sensibilisierung für demokratische Prozesse sowie der Ermutigung junger Menschen zur aktiven Beteiligung. Dass mit der Teilnahme Georgiens das Democracy Workshop Forum erstmals um ein Land der Östlichen Partnerschaft erweitert wird, zeigt die wachsende Reichweite des Programms. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos vom Democracy Workshop Forum sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.

