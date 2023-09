Open Fiber Austria: Einladung und Terminaviso zum Austrian FiberSummit 2023 am 7.November im Congress Salzburg

Motto: „Nachhaltige und flächendeckende Glasfaser-Infrastrukturen für Österreich“

Salzburg/ Wien (OTS) - Gastgeber und Präsident der Open Fiber Austria, Igor Brusic, lädt zu spannenden Vorträgen und Businesstalks mit internationalen Key Note Speakern zu folgenden Themen:

Die Breitbandstrategie 2030 der Regierung hat bekanntlich als Ziel, Österreich bis 2030 flächendeckend mit symmetrischen gigabitfähigen Zugangsnetzen zu versorgen. Mit dem ersten Fördercall wurden 900 Millionen Euro vergeben, womit es der Bundesregierung gelingen soll, Österreich im europäischen Vergleich von den hinteren Plätzen nach vorne zu bringen. Igor Brusic, Präsident der OFAA: „Der zweite Fördercall ist noch nicht fix - ob und wann er kommt, wird sich im Herbst entscheiden. Die Förderung hilft sicherzustellen, dass der Glasfaserausbau in Österreich nicht nur in urbanen Raum, sondern auch in ländlichen Regionen vorangetrieben wird. Das ist essenziell für unsere Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.“ Brusic weiter: „Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Flächendeckung. Denn auch wirtschaftlich gesehen macht nur ein absolute Flächendeckung Sinn. Wird der flächendeckende Ausbau nicht von Anfang an mit eingeplant, wird die Erschließung des Restgebietes nicht nur verzögert, sondern auch wesentlich teurer. Das gilt von der kleinen Landgemeinde bis hin zu den großen Städten - überall in Österreich.

Die flächendeckende Versorgung ist auch für den Vorstand der Salzburg AG unbedingt erforderlich: „Als Salzburg AG wissen wir genau: Unsere Zukunft ist digital. Eine flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigem Internet ist der entscheidende Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit einer Region und trägt wesentlich zur Stärkung der Wirtschaft bei,“ betont Salzburg AG Technik-Vorstand Herwig Struber. „Das Ziel der Breitbandstrategie des Bundesministeriums bis Ende 2025 landesweite Angebote für gigabitfähige Anschlüsse (in Salzburg) zu ermöglichen, erreichen wir als Salzburg AG bereits heuer,“ so Struber weiter.

In Salzburg wurde bereits in den vergangenen Jahren sehr viel in die Versorgung mit schnellem Internet investiert. Landesrat Josef Schwaiger: „Die Datenautobahnen sind die Güterwege des 21. Jahrhunderts. Sie sorgen für Entwicklung und Fortschritt auch im ländlichen Raum. Die erste Breitbandmilliarde des Bundes wurde in Salzburg optimal genutzt, es gibt nur mehr wenige kleinere Gebiete mit langsamem Internet. 94 Prozent der Haushalte surfen mit 100 Mbit/s, 89 Prozent mit 1000 Mbit/s. Wir hören aber nicht auf, wollen noch besser werden und die letzten weißen Flecken beseitigen. Das wird uns mit den 22 Millionen Euro vom Bund aus der zweiten Breitbandmilliarde und zusätzlichen 11,5 Millionen Euro vom Land Salzburg sicher gelingen. Konkrete Projekte sind gerade mit unseren Partnern in Ausarbeitung“, betont Landesrat Josef Schwaiger.

