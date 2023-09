Stocker: „Es muss ausgeschlossen werden, dass die SPÖ von der SORA-Zusammenarbeit mit dem ORF profitiert hat“

Dringend umfassende und unmissverständliche Aufklärung notwendig

Wien (OTS) - „Auch einen Tag nachdem das Strategiepapier des Meinungsforschungsinstituts SORA für die SPÖ bekannt wurde, sind nach wie vor viele entscheidende Fragen offen. Sollte SORA in der Vergangenheit von der SPÖ beauftragt worden sein und es in der Vergangenheit an Wahltagen eine Kooperation gegeben haben, könnte diese Zusammenarbeit möglicherweise auch Wahltagsbefragungen, Hochrechnungen, Analysen und vieles mehr beinhaltet haben. Also Inhalte der Meinungsforschung, die SORA in der Vergangenheit auch an den Wahltagen für den ORF erbracht hat. Wenn das zutreffend wäre, stellt sich konsequenterweise die Frage, wodurch garantiert ist, dass die SPÖ keine vertraulichen Informationen vor dem offiziellen Wahlschluss erhalten hat. Es braucht daher dringend umfassende und unmissverständliche Aufklärung - und zwar seitens SORA, der SPÖ und dem ORF. Nur so können denkbare Leaks von SORA an die SPÖ ausgeschlossen werden. Und nur so kann ausgeschlossen werden, dass die SPÖ von der SORA-Zusammenarbeit mit dem ORF profitiert hat“, erläutert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der abschließend betont: „Die SPÖ und SORA dementieren einen Auftrag, sondern sprechen von einem Angebot, das publik wurde. Aufgrund des Umfangs und der mangelnden Preisangabe erscheint das jedoch wenig glaubwürdig.“



