EIBETEX in Waidhofen/Thaya: Erfolgreiches Projekt soll geschlossen werden

St. Pölten (OTS) - Das erfolgreiche Projekt EIBETEX in Waidhofen/Thaya soll mit Ende März 2024 geschlossen werden. Das teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) mit. EIBETEX unterstützt seit über 33 Jahren arbeitslose Menschen aus dem nördlichen Waldviertel. Insbesondere erhalten Langzeitarbeitslose, begünstigte Behinderte sowie Menschen mit multiplen Einschränkungen wichtige Hilfe beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. 47 Menschen werden durch die Schließung ihren Job verlieren.

„Unglaublich und verantwortungslos“

„Ich bin entsetzt über die Entscheidung des AMS“, sagt Silvia Moser, Landtagsabgeordnete und Sozialsprecherin der Grünen NÖ. „EIBETEX ist ein überaus erfolgreiches Projekt, das in den vergangenen Jahren vielen Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt geebnet hat. Es ist unglaublich und verantwortungslos, dass das AMS dieses Projekt abdrehen will und das Land NÖ untätig zuschaut.“ Moser kritisiert insbesondere die Aussage des AMS, dass über die Jahre im Projekt so gründlich gearbeitet wurde, dass kein Bedarf mehr an Förderungsmaßnahmen bestehe. „Das ist schlichtweg falsch“, sagt Moser. „Wenn so gut gearbeitet wird, sollte man im Gegenteil noch mehr erwerbslosen Menschen die Teilnahme am Projekt ermöglichen, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“

„Mobilität im Waldviertel ist eine große Herausforderung“

Auch Nationalrat und Vizebürgermeister in Waidhofen/Thaya Martin Litschauer ist über die Schließung des Projekts enttäuscht. „Viele der Betroffenen sind damit konfrontiert, dass die Mobilität im Waldviertel eine große Herausforderung darstellt“, sagt Litschauer. „Sie können nicht einfach in einen anderen Bezirk pendeln, weil es die nötigen öffentlichen Verkehrsmittel einfach nicht gibt. Umso wichtiger ist dieses Projekt in Waidhofen, um den Menschen unmittelbar in der Region einen Arbeitsplatz zu vermitteln.“

Forderung nach Rücknahme der Entscheidung

Moser und Litschauer fordern das AMS und das Land NÖ auf, die Entscheidung über die Schließung von EIBETEX zu überdenken. „Dieses Projekt ist unverzichtbar für die Menschen im nördlichen Waldviertel“, sagt Moser. „Es darf nicht einfach so aufgegeben werden.“



