Volkshilfe zu Nehammer-Video: Kindliche Mangelernährung kein "Mythos"

Volkshilfe kritisiert BK Nehammer und fordert Maßnahmen - Nationaler Aktionsplan - gegen Kinderarmut ein

Die gesundheitlichen Folgen von Armut sind eindeutig: armutsbetroffene Kinder sind häufiger krank, das zeigt sich bereits im frühen Kindesalter. Wir wissen, Kinder brauchen eine ausgewogene Ernährung und die ist jetzt schon für viel zu viele Familien mehr als herausfordernd. Hanna Lichtenberger, Kinderarmutsexpertin Volkshilfe Österreich 1/3

Zahlreiche Studien weisen auf den Zusammenhang zwischen Frühstück und Konzentration/schulischer Leistung hin Hanna Lichtenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin Volkshilfe Österreich 2/3

Wenn sich der Bundeskanzler der Republik Österreich hinstellt und den armutsbetroffenen Familien ausrichtet sie sollen den halbwarmen Burger aus dem Fast-Food Restaurant als adäquate Ernährung ansehen dann ist das zynisch Hanna Lichtenberger, Armutsexpertin Volkshilfe Österreich 3/3

Wien (OTS) - Die Inflation in Österreich ist gerade so hoch, wie in keinem anderen Land Westeuropas.

Im August stieg die Inflationsrate in Österreich laut Schnellschätzung sogar wieder auf 7,5 Prozent. Gerade Lebensmittelpreise steigen und steigen.

Das trifft Armutsbetroffene und Menschen mit niedrigem Einkommen stärker, weil sie einen größeren Prozentsatz ihres Haushaltseinkommens für Wohnen, Lebensmittel und Energie ausgeben müssen als etwa die Gruppe der höchsten Einkommen.



Die finanzielle Möglichkeit, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch (oder entsprechende vegetarische Speisen) zu sich zu nehmen hatten 447.000 Personen im Jahr 2022 nicht. (Statistik Austria 2023) 2021 waren es noch 267.000 Menschen in Österreich, für die diese Form der Ernährung aus finanziellen Gründen nicht möglich war. (Statistik Austria 2022) 78.000 von ihnen sind Kinder und Jugendliche, 18.000, 5.000 mehr als 2021, sind unter sechs Jahre alt. (Statistik Austria 2022; 2023)

Gesunde Lebensmittel sind ohnehin tendenziell teurer. (Das führt dazu, dass armutsbetroffene Kinder zwar genügend Kalorien zu sich nehmen, aber zu wenig Mikronährstoffe.

" Die gesundheitlichen Folgen von Armut sind eindeutig: armutsbetroffene Kinder sind häufiger krank, das zeigt sich bereits im frühen Kindesalter. Wir wissen, Kinder brauchen eine ausgewogene Ernährung und die ist jetzt schon für viel zu viele Familien mehr als herausfordernd. Gesunde Ernährung ist - und das zeigen viele Studien wie zum Beispiel der Arbeiterkammer Steiermark - deutlich teuer als Fast Food, als zuckerhaltige Lebensmittel", so Hanna Lichtenberger Expertin für Kinderarmut der Volkshilfe Österreich.

Auch die Konzentrationsfähigkeit und somit der schulische Erfolg leiden unter nicht adäquater Ernährung:" Zahlreiche Studien weisen auf den Zusammenhang zwischen Frühstück und Konzentration/schulischer Leistung hin .", so Lichtenberger weiter.

“ Wenn sich der Bundeskanzler der Republik Österreich hinstellt und den armutsbetroffenen Familien ausrichtet sie sollen den halbwarmen Burger aus dem Fast-Food Restaurant als adäquate Ernährung ansehen dann ist das zynisch ", so Lichtenberger abschließend.







