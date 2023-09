Viel Kunst und Kultur im ORF Vorarlberg

Kulturelle Höhepunkte der Herbst- und Wintersaison 2023/2024 immer aktuell im „KulTour-Kompass“

Wien (OTS) - Der ORF Vorarlberg präsentiert sein vielfältiges und abwechslungsreiches Kulturprogramm. Auf vorarlberg.ORF.at und in jeder Ausgabe des Vorarlberger „Weekend-Magazin“ im „KulTour-Kompass“ sind die aktuellen Kulturhighlights zu finden.

Podcasts und Bücher

Seit mehr als drei Jahren gestalten die beiden ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatoren Christian Suter und Dominic Dapré den Podcast „Kaktuskuscheln“ von ORF Radio Vorarlberg. Meist zu zweit, doch am 29. September gibt es ein besonderes Highlight: Die beiden „Kaktuskuschler“ laden ihre Hörerinnen und Hörer ins ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg nach Dornbirn ein. Vom Luxus einer guten Mahlzeit im Alltag bis zur herzerwärmenden Kraft von Ritualen beim Essen zeigt das Kochbuch „Frau Kaufmann kocht – Rezepte ohne Firlefanz“. Dieses wird am 5. Oktober im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg vorgestellt.

Jugend und Talente

In der Konzertreihe „Talente im Funkhaus“ präsentiert die 18-jährige Fagottistin Katharina Mätzler aus Langenegg im Bregenzerwald als mehrfache Preisträgerin beim Bundes- und Landeswettbewerb „Prima la musica“ am 9. Oktober ihr musikalisches Können vor Publikum und live bei ORF Radio Vorarlberg. Zum Thema „Wertvolle Kinder“ gibt es zwei Vorträge: Polina Hilsenbeck spricht am 29. November über „Kinder psychisch kranker Eltern“ und deren Ressourcenförderung. Im zweiten Vortrag am 24. Jänner 2024 zeigt Katharina Fantl auf, was „Emotionales Essen“ bedeutet und wie damit umgegangen werden kann. Der im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg stattfindende Jugendprojektwettbewerb am 14. Oktober macht sichtbar, wie engagiert Vorarlbergs Jugendliche das gesellschaftliche Zusammenleben mitgestalten.

Musik und Texte

„Musik lokal“ feiert den Advent mit stimmungsvoller Musik und verschönert das Warten auf Weihnachten mit erlesenen Wortkreationen. Junge Volksmusik und Mundart aus Vorarlberg stehen im Mittelpunkt des „Heimatherbst“ vom ORF Vorarlberg gemeinsam mit dem „Vorarlberger VolksLiedWerk“ am 21. Oktober. Am 17. November lädt der ORF Vorarlberg gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu „Volksmusik im Dreiländereck“ in die „Radio Hall“ des SRF in Zürich. Vorarlberg wird von der „Bradlberg Musig“ vertreten. Drei Uraufführungen und aktuelle Literatur aus Vorarlberg sind Programm des „Texte und Töne“-Festivals des ORF Vorarlberg am 4. November. Ihre neue Solo-CD präsentiert die Jazzsängerin Aja Zischg am 16. November im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in der Sendereihe „Sound-Check“.

Museen und Preise

Am 7. Oktober wird die „ORF-Lange Nacht der Museen“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn mit der Klanginstallation „Unerhört“ von Alexandra Berlinger und stündlichen Führungen durch diese „artenübergreifende Installation“ eröffnet. 86 Häuser in Vorarlberg, Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland präsentieren sich in dieser einzigartigen Museumsnacht. Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte „Kulturpreis Vorarlberg“ wird zum neunten Mal mit dem ORF Vorarlberg verliehen, heuer in der Kategorie „Kurzgeschichte“. Die Vorausscheidung findet am 7. November im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, die Verleihung am 27. November im Casino Restaurant Falstaff in Bregenz statt.

Landwirtschaft und Frühschoppen

In der Reihe „Landwirtschaft verstehen“ wird am 28. September zum Thema Klimawandel und dem Verlust der biologischen Vielfalt diskutiert. Der „Frühschoppen“ von ORF Radio Vorarlberg lässt die heimische Blasmusikszene am 1. Oktober zum 25-Jahr-Jubiläum des Veranstaltungssaals „Cubus“ in Wolfurt hochleben.

Previews und Gottesdienste

Am 17. Oktober lädt der ORF Vorarlberg gemeinsam mit dem ORF Tirol zur Vorpremiere der „Universum“-Dokumentation „Arlberg – Wild und weltberühmt“ ins „Arlberg WellCom“-Center nach St. Anton am Arlberg ein. Am 5. Dezember ist die Preview zum Österreich-Bild am Feiertag „Der papierene Tänzer – Ein Portrait des Künstlers Tone Fink“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg zu erleben. Der ORF Vorarlberg überträgt in den kommenden Monaten mehrere katholische Gottesdienste sowohl auf ORF Radio Vorarlberg als auch im TV in ORF III.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg präsentiert erneut ein abwechslungsreiches Programm für alle Kunst-und Kulturinteressierten – Musik, Literatur, Vorträge, Wettbewerbe, Ausstellungen und vieles mehr.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Mit dem ORF Vorarlberg steht ein bunter Kulturreigen mit vielfältigen Kunst- und Kulturhighlights bevor, zu denen wir sehr herzlich einladen.“

