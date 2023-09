Verleihung des ersten mdw young research award

Würdigung vorwissenschaftlicher Arbeiten und Diplomarbeiten aus den Bereichen Musik und darstellende Künste

Wien (OTS) - Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien hat als erste Kunstuniversität Österreichs vorwissenschaftliche Arbeiten (VWA) und Diplomarbeiten ausgezeichnet, die im Rahmen der österreichischen Matura von Schüler*innen verfasst und mit „Sehr Gut“ beurteilt wurden. Thematisch waren Arbeiten gefragt, die sich mit Musik und darstellenden Künsten, also den vielfältigen Forschungsbereichen an der mdw, beschäftigen.

Über den mdw young research award 2023 freuen sich Sophia Elisa Aitzetmüller, Katharina Felzmann, Paula Schardax , Athina Tschurtschenthaler und Celina Zier. Der Preis ist mit gesamt 1000 Euro dotiert und wurde ohne Reihung vergeben.

Die Verleihung des Preises erfolgte am 27.09.2023 in einer Zeremonie im Future Art Lab der mdw durch Rektorin Ulrike Sych, die die hervorragenden Arbeiten und die Leistung der jungen Preisträgerinnen würdigte: „In Zeiten der zunehmenden Wissenschaftsskepsis ist es von größter Bedeutung, Maßnahmen zu setzen, die bereits Jugendliche an die Wissenschaft heranführen. Ich freue mich, dass wir mit dem young research award herausragende Leistungen von Maturant*innen in den an der mdw vertretenen, teilweise noch weniger bekannten Forschungsfeldern aus Kunst und Musik auszeichnen können.“

Die Preisträgerinnen, ihre Arbeiten und Schulen

Sophia Elisa Aitzetmüller

Wer nicht hören kann, muss fühlen: Analyse der Musikwahrnehmung bei hochgradiger Schwerhörigkeit anhand des Beispiels Evelyn Glennie (Abstract, PDF) (BG/BRG Gmunden)

Katharina Felzmann

Musikalische Castingshows und ihre Wirkung auf Jugendliche (Abstract, PDF) (Gymnasium Neusiedl am See)

Paula Schardax

A gendered Gaze - Feminist Film Theories Applied to Selected Marvel Movies - Ein gegenderter Blick - feministische Filmtheorien angewandt auf ausgewählte Marvel-Filme (Abstract, PDF) (Gymnasium Werndlpark, Steyr)

Athina Tschurtschenthaler

Musikalische Sozialisation- Individuell - Soziologisch – Kulturpolitisch (Abstract, PDF) (Oberstufengymnasium Zams)

Celina Zier

Ausbildungspraxis und Karrieremöglichkeiten von Musicaldarsteller*innen (Abstract, PDF) (BG/BRG Wien XXII Contiweg)

Informationen zum Preis

Im Rahmen eines österreichweiten Calls im Frühjahr 2023 waren Arbeiten aus den Schuljahren 2021/2022 und 2022/23 zur Bewerbung eingeladen. Die eingereichten Arbeiten mussten mit „Sehr Gut“ beurteilt sein. Von insgesamt 67 Einreichungen wurden die fünf ausgezeichneten Arbeiten durch eine interdisziplinäre, mdw-interne achtköpfige Jury ausgewählt. Inhaltliche Kriterien zur Beurteilung der Arbeiten durch Wissenschafter_innen der mdw waren: Originalität der Fragestellung, fundierte Argumentation sowie kritische und kreative Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema.

Ziel des mdw young research Award ist es, diese interessegeleiteten ersten wissenschaftlichen Arbeiten der Jugendlichen zu honorieren und die Diversität an Forschungsthemen an der mdw sichtbar zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr.in Doris Piller

mdw Presse/Büro der Rektorin

mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

T +43 1 71155-6003

M: piller @ mdw.ac.at