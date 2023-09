Täglich passieren kleine Wunder

Sonneninsel - Einzigartiges Nachsorgezentrum feiert 10-jähriges Bestehen

Seekirchen (OTS) - „Die Sonneninsel fühlt sich an wie HEIM-kommen“, so lautet die Aussage von Familie Graupner, die schon öfter hier zu Gast war. Auch 10 Jahre nach Eröffnung gilt das psychosoziale Nachsorgezentrum Sonneninsel als außergewöhnlicher Kraftplatz, an dem die gesamte Familie nach der Ausnahmesituation einer schweren Erkrankung begleitet wird, den Alltag „danach“ wieder zu meistern. Seit Eröffnung im September 2013 haben 14.954 Personen die Sonneninsel im Kontext „Nachsorge“ besucht. Der ständig steigende Bedarf übertrifft schon heute die Kapazitätsgrenzen und es wird über die Ausweitung der Sonneninsel im DACH-Raum nachgedacht.

Nach Krankenhausaufenthalten, Therapien, Rückschlägen ist die Hauptaufgabe von Eltern und Geschwistern erkrankter Kinder zu funktionieren. Hier setzt das psychosoziale Nachsorge Konzept der Sonneninsel an. Der Übergang von medizinischen in nicht medizinische Strukturen wird auf professionelle Art begleitet. Die Familien lernen ihren neuen Familienalltag zu meistern. Von Beginn bis heute verfolgt man das Motto „Von Betroffenen für Betroffene“, was bedeutet, dass das Erfahrungswissen der Betroffenen um das Expertenwissen der Mitarbeitenden ergänzt wird. Auch der Austausch mit anderen Familien auf der Sonneninsel hilft, neue Perspektiven wahrzunehmen.

„Auf der Sonneninsel passieren täglich kleine Wunder, wenn Familien wieder nach der Ungewissheit der akuten Erkrankungsphase miteinander lachen und aufatmen können,“ so Thomas Janik, Geschäftsführer Sonneninsel.

Fakten über die Sonneninsel

Das psychosoziale Nachsorgezentrum für (ehemals) schwer oder chronisch erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien wird durch Spenden, Legate, Erbschaften und Kooperationen mit Betroffenenorganisationen finanziert wird. Als Träger fungiert die Salzburger Kinderkrebshilfe. Auf 2.300 m2 Wohn-, Nutzfläche stehen 26 Doppelzimmer und 15.000 m2 Außenfläche den „Gästen“ zur Verfügung. Wer auf die Sonneninsel kommen kann, wird in einem mehrstufigen Auswahlverfahren bestimmt. Der Aufenthalt ist für die Familien kostenlos. Die Aufenthaltsdauer richtet sich je nach Bedarf.

