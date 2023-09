„Ich MAK angewandte Kunst“: MAK Kampagne von DMB. räumt bei Awards ab

Gold, Silber und fünfmal Bronze bei den ORF-Awards, den Media Awards und den CCA Venus Awards

Wien (OTS) - Die MAK Kampagne „Ich MAK angewandte Kunst“ kommt beim Publikum und auch bei Medien- und Werbespezialist*innen gut an: Bei gleich drei österreichischen Kommunikationsawards wurde die gemeinsam mit der Agentur Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. entwickelte und im Oktober 2022 gestartete Imagekampagne ausgezeichnet: Gold gab es bei den ORF-Awards 2023 (ORF-Onward), Silber bei den Media Awards 2023 (Kategorie Exzellent Media-Innovation), und bei den diesjährigen Venus Awards des CCA (Creativ Club Austria) gab es Bronze in fünf Kategorien (Creative Media, OOH Klassische Werbeformen, Digital Craft, OOH Spezielle Werbeformen und Online Ads). Der Lauf geht weiter mit vorläufigen Shortlist Platzierungen beim EFFIE (Brand Experience, Services) und beim webAD (Beste Display & Mobile Ad).

Die MAK Kampagne schafft es mit einem einfachen Wortspiel, kreative Spielräume für die vielseitigen Inhalte des MAK zu schaffen. „Ich MAK angewandte Kunst“, „Jugend, ich MAK Deinen Stil“ oder „Helmut, ich MAK dich schon lang“ heißt es etwa auf den zahlreichen Sujets, die für Print, Online und Out of Home (OOH) entwickelt wurden und auch über die diversen MAK-Kanäle on- und offline ausgespielt werden. Nach der ersten Kampagnenwelle, die bis ins Frühjahr 2023 dauerte, werden die Sujets punktuell über die nächsten Jahre eingesetzt und weiterentwickelt.

„Ich MAK die Kampagne von DMB. Wir freuen uns sehr über die Aufmerksamkeit, die die MAK Kampagne generiert hat. Dass sie auch bei Kommunikations- und Werbeprofis so gut ankommt, ist eine besondere Würdigung und eine sehr verdiente Anerkennung für Marcello Demner und sein Team der Agentur DMB.“, so Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK.

Eine weitere Einreichung ist im Rennen: Eine Auswahl an Plakaten der Imagekampagne ist nach einer Jurybewertung eine Runde weiter und nun im Publikumsvoting für den Kulturaward „Kunststücke“, der von Kulturformat ausgelobt wird. Bis 15. Oktober 2023 kann unter dem Link https://kulturaward.at/kategorien?campaign_id=1abgestimmt werden.



Pressefotos zur MAK Kampagne unter MAK.at/presse zum Download.





Rückfragen & Kontakt:

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone, Ulrike Sedlmayr

T: +43 1 711 36-213, -212, -210

presse @ MAK.at

MAK.at