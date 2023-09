„Gute Nacht Österreich“ am 29. September in ORF 1 zu innenpolitischen Initiativen, Taliban und Schrebergärten

Außerdem bei Peter Klien zu Gast: Bernhard Murg als Außenreporter bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller

Wien (OTS) - Auch wenn es offiziell jeder bestreitet: Der Wahlkampf ist eröffnet! Ein Jahr vor der planmäßigen Nationalratswahl startet die ÖVP unter Bundeskanzler Karl Nehammer die Initiative „Glaub an Österreich“. Und Vizekanzler Werner Kogler antwortet mit einer „Lass uns reden!“-Tour. Aber sollte die Regierung ihre Energie nicht in wichtigere, noch ausständige Vorhaben investieren? Das fragt sich jedenfalls Peter Klien mit seinem gewohnt satirischen Blick in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 29. September 2023, um 23.25 Uhr in ORF 1.

Mit einem Auslands-Problem der anderen Art musste sich diese Woche FPÖ-Chef Herbert Kickl herumschlagen: Hatte sich doch eine kleine Abordnung von FPÖ-Mitgliedern, allen voran Andreas Mölzer, aufgemacht, die Taliban in Afghanistan zu treffen. Warum, das fragt sich nicht nur Peter Klien.

Auch die SPÖ hat aufregende Tage hinter sich, denn eine Schrebergartenaffäre in Wien, in die hochrangige Sozialdemokraten verstrickt sind, bringt die Partei wieder in die Schlagzeilen. Die SPÖ spricht von einer nicht optimalen Optik. „Gute Nacht Österreich“ widmet sich dieser genauer.

Diese Woche sind die Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller angelaufen. Die Gewerkschaft fordert wegen der stark gestiegenen Preise auch ein starkes Plus bei den Löhnen. Der Kabarettist Bernhard Murg meldet sich als „Gute Nacht Österreich“-Außenreporter von den Verhandlungen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at