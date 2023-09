Holzleitner/Hanke zu Safe Abortion Day: Keinen Millimeter!

SPÖ-Frauen schlagen Alarm: „Wenn Frauenrechte in Gefahr sind, ist auch Demokratie in Gefahr!“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des heutigen Safe Abortion Day schlagen SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und die Wiener Frauenvorsitzende Marina Hanke Alarm: „Der Kniefall eines Landeshauptmannes vor einem katholischen Bischof obwohl es einen aufrechten Beschluss für sichere Schwangerschaftsabbrüche gibt, ist Teil einer gefährlichen Entwicklung, die man europaweit beobachten kann.“ Die sozialdemokratischen Frauenpolitikerinnen beziehen sich auf eine Aussage von Landeshauptmann Markus Wallner, der seiner eigenen Gesundheitslandesrätin, die wie alle anderen Fraktionen im Vorarlberger Landtag außer der FPÖ für einen sicheren Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gestimmt hat, in den Rücken fällt. „Es ist demokratiepolitisch gefährlich, wenn sich ein Landeshauptmann über die politischen Beschlüsse stellt und die Wünsche eines Bischofes vorzieht“, so Holzleitner. Man kann in Polen beobachten, wie gefährlich diese Entwicklung sein kann. „In Polen sterben Frauen, weil Ärzt*innen verboten wird, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Wir dürfen diesen frauenpolitischen Rückschritten nicht tatenlos zusehen“, so Hanke. ****

Die SPÖ-Frauen sind der Garant dafür, dass in Österreich keine Verschlechterungen in Sachen reproduktive Rechte eintreten. „Wir SPÖ-Frauen wollen für alle Frauen niederschwellige, kostenfreie Zugänge zu Schwangerschaftsabbrüchen. Daran hat sich seit Johanna Dohnal, Adelheid Popp und anderen Sozialdemokratinnen nichts geändert“, so Holzleitner und Hanke. Statistiken, die über die Hintertür eingeführt werden, sollen und letztendlich wieder nur den Frauen schaden, erteilen die SPÖ Politikerinnen eine strikte Absage. „Wir brauchen keine Motivforschung, warum Frauen abtreiben. Wir brauchen sichere Möglichkeiten, damit kein Frauenleben mehr in Gefahr ist“, so Holzleitner und Hanke abschließend. (Schluss) rm/ls

