Fest der Wiener Sportstars: Die Österreichischen Lotterien gratulieren den Gewinner:innen

Beim Fest der Wiener Sportstars wurden die Wiener Athletinnen und Athleten am Mittwochabend in sieben Kategorien für ihre Einzel- und Teamleistungen ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Als langjähriger Partner gratulieren die Österreichischen Lotterien den im Arkadenhof des Wiener Ratshauses prämierten Wiener Sportler:innen sehr herzlich. Die Österreichischen Lotterien haben auch 2023 wieder die Patronanz für die Kategorie „Sportler:in des Jahres mit Behinderung“ übernommen.

Dazu Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Wir übernehmen seit Jahrzehnten im Rahmen der Sportförderung gesellschaftspolitische Verantwortung und stellen die Menschen dabei in den Mittelpunkt. Wir freuen uns, hier so viele erfolgreiche Sportler:innen vor den Vorhang holen zu können und in der Kategorie 'Sportler:in des Jahres mit Behinderung' auszeichnen zu dürfen.“

Ganz im Sinne des Leitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ fördern die Österreichischen Lotterien Chancengleichheit und den respektvollen Umgang miteinander. Der Sportpool Wien wird innerhalb der Unternehmensgruppe bereits seit 2010 unterstützt. Der Fokus in der Zusammenarbeit ist dabei in all den Jahren der gleiche geblieben. Eine inklusive Gesellschaft zu etablieren, die von Respekt und Akzeptanz geprägt ist. Eine Gesellschaft, in der einmal mehr der Sport die treibende Kraft ist.

Sportpool Präsident Ing. Wolfang Hesoun dazu: „Wir bedanken uns bei den Österreichischen Lotterien, die seit Jahren ein wichtiger Partner für den Sportpool und somit für die Förderung von Nachwuchs- und Spitzensportler:innen in Wien sind. Die finanzielle Unterstützung hilft den jungen Sportler:innen in der Bewältigung des langwierigen und oft schwierigen Weges an die internationale Spitze und ist gleichzeitig Anerkennung für bereits erbrachte Leistungen.“

