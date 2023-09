Norbert Oberhauser begrüßt zu „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ am 30. September in ORF 2

Danach: Mehr Musik aus der Steiermark mit der TV-Doku „Gert Steinbäcker – Die letzte Tour“

Wien (OTS) - „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ bringt am Samstag, dem 30. September 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder steirisches Lebensgefühl in die heimischen Wohnzimmer, wenn Norbert Oberhauser die vierte Auflage der Erfolgsshow vor den einzigartigen historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz präsentiert. Das Fernsehpublikum erwartet ein Abend voll steirischem Charme mit zahlreichen Stargästen, Musik, Kulinarik, Tracht und Traditionen, einzigartig kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung. So werden Melissa Naschenweng, Right Said Fred, Norbert Schneider, die Poxrucker Sisters, Matakustix, Schick Sisters & Opus Band ihre Hits oder besondere Songs gemeinsam mit Musikantinnen und Musikanten, Chören und Tanzmusikgruppen neu interpretieren. Mit dabei sind außerdem die Kobenzer Streich sowie Corinna Kamper, Hary Prinz und Christof Widakovich. Danach steht noch mehr Musik aus der Steiermark auf dem Programm: Um 22.05 Uhr zeigt Regisseur Günter Schilhan in der TV-Doku „Gert Steinbäcker – Die letzte Tour“ die Highlights des umjubelten Graz-Konzerts seiner Abschiedstour und zeichnet die Karriere der Austropop-Legende nach.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ um 20.15 Uhr in ORF 2

Auch heuer wird „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ wieder Tradition und Moderne genreübergreifend verbinden. Die Bühne wird auch dieses Jahr von herausragenden Künstlerinnen, Künstlern und Gruppen belebt. Norbert Schneider, eigentlich vor allem im Wiener Dialekt-Blues beheimatet, hat mit der aus Bad Mitterndorf stammenden „Hinterberger Soatnmusi“ ebenbürtige Musikerinnen und Musiker gefunden, mit denen er neue Klänge anstimmt. Weiters kann sich das ORF-Publikum auch auf ein Medley aus bekannten Kärntner Liedern freuen, das von Matakustix und dem „Chor der Kärntner in Graz“ auf besondere Art und Weise dargeboten wird.

Außerdem begeistern die Poxrucker Sisters mit der Brassband Buena Banda und zeigen eine mitreißende Performance im „New Orleans Style“. Und auch die Wurzeln der Schick Sisters sind in der Volkskultur verankert. Gemeinsam mit der Opus Band kehren sie zu diesen Ursprüngen zurück. Für unvergessliche Momente sorgt auch das britische Duo Right Said Fred, das gemeinsam mit der bayrischen Erfolgsband DeSchoWieda auf der Bühne steht und seinen 90er-Jahre Hit „I’m too sexy“ im Polka-Stil darbringt. Den krönenden Abschluss der Show bildet Shooting-Star Melissa Naschenweng: Mit der steirischen Gruppe Petra Alexandra gibt sie ihren Hit „Kompliment“ in einer wunderbaren Akustik-Version zum Besten.

Neben den musikalischen Höhepunkten liefert Spitzenkoch Christof Widakovich mit Corinna Kamper ein köstliches Wildgericht mit Schätzen aus den steirischen Wäldern und TV-Kommissar Hary Prinz erzählt über seine Verbindungen zur Steiermark – von der Kulinarik bis zum Steirerkrimi. Und natürlich hat im Programm des Abends die Kobenzer Streich für jeden Stargast ein passendes Gstanzl für den Auftritt bereit.

„Gert Steinbäcker – Die letzte Tour“ um 22.05 Uhr in ORF 2

„Großvater“, „Irgendwann bleib i dann dort“, „Kalt und kälter“ sind nur einige der Hits, die aus der Feder von Gert Steinbäcker stammen. Die Austropop-Legende hat auf vielfältige Weise österreichische Musikgeschichte geschrieben. Anlässlich seines 70. Geburtstags entschloss sich Steinbäcker, zum letzten Mal mit seiner Band auf Tournee zu gehen. Einen Höhepunkt dieser Tour bildete das Konzert in seiner Heimatstadt Graz im vergangenen Dezember, bei dem er auch mit seinen Wegbegleitern Wolfgang Ambros und Thomas Spitzer auf der Bühne stand. Regisseur Günter Schilhan zeigt in einer neuen TV-Doku die Highlights dieses umjubelten Konzerts und zeichnet die Karriere des Musikers nach. Gert Steinbäcker spricht im Film u. a. über seine Karrieren mit der EAV und STS und seine musikalische Zukunft. Gedreht wurde nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Griechenland, das für Steinbäcker zur zweiten Heimat geworden ist.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark in Kooperation mit IVENTS.

