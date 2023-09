Eva Maria Marold, Klaus Drescher und Anitra Eggler zu Gast bei „Vera“

Am 29. September in ORF 2

Wien (OTS) - „Vera“ begrüßt am Freitag, dem 29. September 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow die Kabarettistin und Sängerin Eva Maria Marold, den amtierenden „Mister Universe“ Klaus Drescher und die Schweizer Digital-Therapeutin Anitra Eggler.

Wenige Tage vor dem Start ihrer Österreich-Tournee mit dem Solo-Programm „Radikal Inkonsequent“ gibt Kabarettistin und Sängerin Eva Maria Marold erstmals private Einblicke als alleinerziehende Mutter zweier Söhne. Zudem wird die mehrfach ausgezeichnete Sängerin ihre Interpretation von Rod Stewarts „I don’t want to talk about it“ unter dem Titel „I wü ned drüba redn“ zum Besten geben – selbstverständlich erst nach einem intensiven Gespräch mit Vera Russwurm.

Auf den Spuren von Arnold Schwarzenegger wandelt der gebürtige Kärntner Klaus Drescher, der heuer in Griechenland zum „Mister Universe“ gekürt wurde – und das bereits zum zweiten Mal. Als er vor zehn Jahren schon einmal diesen heiß umkämpften Titel für sich verbuchen konnte, meinte er noch vielsagend: „I’ll be back!“

Die Schweizer Digital-Therapeutin Anitra Eggler ist spezialisiert darauf, den Menschen echte Lebenszeit zurückzugeben. In „Vera“ schildert sie, wie es gelingen kann, Süchtige von ihrer Handy- und Mail-Abhängigkeit zu befreien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at