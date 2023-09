Einladung zur Pressekonferenz: Kooperation NHM Wien und Tiergarten Schönbrunn

Präsentation eines neuen Eisbär-Präparates

Wien (OTS) - Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste Zoo der Welt, wurde 1752 von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen gegründet und ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Er gehört zu den führenden zoologischen Gärten der Welt.

Das Naturhistorische Museum Wien ist ein Forschungsmuseum mit über 270-jähriger Geschichte, das aus den kaiserlichen Sammlungen hervorgegangen ist. "Dem Reiche der Natur und seiner Erforschung" gewidmet, ist das Haus ein Gesamtkunstwerk mit einzigartiger Atmosphäre. Das Museum bewahrt, erweitert, beforscht und präsentiert seine umfangreichen wissenschaftlichen Sammlungen.

Beide weltweit bekannten Institutionen sind nicht nur inspirierende Begegnungsorte, sondern haben per Definition einen Bildungs- und Forschungsauftrag. Sie vermitteln die Vielfalt der Natur und sind ein starker Forschungspartner für Natur- und Artenschutzprojekte.



Am 10. Oktober 2023 um 10.30 Uhr lädt das Naturhistorische Museum Wien gemeinsam mit Tiergarten Schönbrunn zu einer Pressekonferenz in den Vortagssaal des NHM Wien ein.



Es wird über die laufende und zukünftige Zusammenarbeit berichtet und in welchen Bereichen sich verstärkt unterstützt wird.



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Vortragssaal im Hochparterre sowie hinter den Kulissen in der Zoologischen Hauptpräparation



Einlass: ab 10:00 Uhr



Beginn: um 10:30 Uhr



Programm



Begrüßung und Einleitung:

Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, NHM Wien



Über die Zusammenarbeit:

Dr. Folko Balfanz, zoologischer Kurator und ehemaliger Tierarzt, Tiergarten Schönbrunn



Über die handwerkliche Kunst der Zoologischen Hauptpräparation:

Dr. Ernst Mikschi, Direktor der I. Zoologischen Abteilung des NHM Wien



Anschließend: Besichtigung des neuen Eisbär-Präparates sowie des neuen Beluga-Wal-Modells mit den Mitarbeiter*innen der Zoologischen Hauptpräparation Natalie Wallner, Robert Illek, Mag, Iris Rubin.



Der Tiergarten Schönbrunn hat dem NHM Wien für die neue Sonderausstellung „ARKTIS. Polare Welt im Wandel“ (zu sehen von 08.11.2023 bis 22.09.2024 in den Sonderausstellungsräumen) der Tierkörper einer verstorbenen Eisbärin zur Verfügung gestellt, die in der Zoologischen Hauptpräparation mit großem handwerklichen und künstlerischen Geschick zu einem lebensechten Exponat verwandelt wurde.



Das „Making of“ dieses besonderen Präparats sowie das neue Modell eines Beluga-Wales werden in den Werkstätten exemplarisch vorgestellt.



Die Eisbären im Tiergarten Schönbrunn sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Für den Tiergarten Schönbrunn sind die Wissensvermittlung, die Forschung und der Beitrag zum Artenschutz von großer Bedeutung. Die Eisbären im Tiergarten Schönbrunn sind Botschafter*innen für ihre Artgenossen in der Wildbahn. Doch auch nach ihrem Tod erfüllen die Tiere des Tiergartens zum Teil noch eine wichtige Botschafter- und Bildungsfunktion. Diese Eisbärin nun weiter in der Sonderausstellung „Arktis. Polare Welt im Wandel“.

Die einzigartige Natur der Arktis, ihre Faszination und Verletzlichkeit sowie die rasanten Veränderungen in den arktischen Regionen bilden den thematischen Ausgangspunkt der neuen Ausstellung. Die deutlich sichtbaren und messbaren Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die dadurch eingeleiteten geopolitischen Veränderungen, haben die Arktis ins Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt. „Die Ausstellung beleuchtet die vielen Facetten und Rollen dieses einzigartigen Ökosystems aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie zeigt auf, dass die Arktis durch ihre entscheidende globale Rolle heute enger denn je mit dem Leben aller Menschen verbunden ist“, so NHM-Wien Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland über die Zielsetzung der Schau.



Mit der Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter:

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



