Value One und RESH Advisory bündeln ihre Expertise

Re:fit setzt neue Maßstäbe für wertstabile Immobilien

Wien (OTS) - Re:fit, ein Produkt von Value One, einem führenden Unternehmen im Bereich der Immobilienentwicklung, hat heute eine Kooperation mit RESH Advisory, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, bekanntgegeben. Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Immobilienbesitzern, Assetmanagern und Entwicklern dabei zu helfen, die EU-Taxonomie-Anforderungen zu erfüllen und ihre Immobilienportfolios nachhaltig und wertstabil zu gestalten. Mit Re:fit decken Value One und RESH Advisory alle Phasen ab, von der Erstanalyse bis zur Planung, Einreichung und Umsetzung, um sicherzustellen, dass Immobilienbesitzer und Investoren bestmöglich von dieser Partnerschaft profitieren können

Walter Hammertinger, Chief Development Officer von Value One, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Die EU-Taxonomie hat weitreichende Auswirkungen auf den Immobiliensektor, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Immobilienbesitzer die notwendigen Schritte unternehmen, um ihre Assets für die Zukunft zu rüsten. Gemeinsam mit RESH Advisory helfen wir unseren Kunden, diese Herausforderungen zu meistern."

Stranded Assets transformieren: Re:fit gestaltet nachhaltige Immobilienwerte

Die EU-Taxonomie hat den Immobiliensektor mit klaren Richtlinien für umweltfreundliche und nachhaltige Investitionen umgestaltet. Immobilienbesitzer stehen vor der Aufgabe, diese Vorschriften in ihre Strategien zu integrieren, um wettbewerbsfähig und nachhaltig zu sein. Re:fit hat sich einen Namen gemacht, indem es Lösungen bietet, um Immobilienbesitzern bei der nachhaltigen Optimierung ihrer Assets zu helfen – vom Grau zum Grün. Die Kooperation mit RESH Advisory, einem erfahrenen Unternehmen in der Immobilienbewertung, erweitert das Serviceportfolio von Re:fit und bietet umfassende Unterstützung bei der Umsetzung der EU-Taxonomie.

Sandra Hochleitner, Geschäftsführerin von RESH Advisory, äußerte sich zur Partnerschaft: "Diese Zusammenarbeit mit Value One bei Re:fit eröffnet neue Möglichkeiten. Gemeinsam werden wir eine unverzichtbare Ressource für Immobilienbesitzer sein, die ihre Immobilienportfolios nachhaltig und wertstabil ausrichten möchten. Den Spagat zwischen Analyse und Umsetzung zu schaffen und den Kunden so bestmöglich zu unterstützen ist das Ziel unserer Kooperation."

50 Jahre kombinierte Immobilienkompetenz

Diese Partnerschaft vereint eindrucksvolle 50 Jahre kombinierte Erfahrung im Immobiliensektor und schafft eine Synergie, von der die Immobilieneigentümer und Investoren profitieren werden. Re:fit bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, um die EU-Taxonomie-Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehören die Analyse bestehender Immobilienportfolios, die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen, die Bewertung der Umweltauswirkungen bis hin zur Planung und Umsetzung.

RESH Advisory und Value One präsentieren Re:fit auf der Expo

RESH Advisory und Value One werden auf der diesjährigen Immobilienkonferenz "EXPO Real" am 5. Oktober in München vertreten sein. Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, mehr über Re:fit zu erfahren und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Julia Pelzl (Head of Urban Development bei Value One) und Jochen Müller (Leiter ESG-Beratung bei RESH Advisory) stehen für Gespräche und Auskünfte zur Verfügung.

Re:fit wird es Immobilieneigentümern ermöglichen, die EU-Taxonomie-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig nachhaltige und wertstabile Portfolios aufzubauen.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungs-gebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Über RESH Advisory

RESH Advisory mit Sitz in Wien hat sich auf die Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich spezialisiert. Sie bieten ihren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen wie Immobilienbewertung, strategische Beratung, Workshops, Asset Management und Nachhaltigkeitsberatung an.

RESH Advisory verfügt über ein Team von erfahrenen Beratern und Sachverständigen, die auf fundierte Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung in den verschiedenen Bereichen der Immobilienwirtschaft zugreifen können. Sie arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um deren spezifische Herausforderungen zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. www.resh.at

