Belvedere 21: Renate Bertlmann – große Retrospektive „Fragile Obsessionen“

Die Ausstellung bietet von 29. September 2023 bis 3. März 2024 einen umfassenden Einblick in das Œuvre der feministischen Künstlerin.

Wien (OTS) - Mit einem Schlag stand Renate Bertlmann 2019 auf der Biennale di Venezia im Rampenlicht. Doch bis dahin hatte die feministische Künstlerin im Lauf ihres Lebens bereits fünftausend Werke geschaffen. Im Jahr ihres achtzigsten Geburtstags widmet ihr das Belvedere die bislang umfassendste Retrospektive.

Generaldirektorin Stella Rollig: Als Schlüsselfigur der Feministischen Avantgarde in Österreich und Pionierin der internationalen Performancekunst entwickelt Renate Bertlmann seit den 1970er-Jahren ein unverwechselbares Œuvre. Es freut mich besonders, koinzidierend mit ihrem achtzigsten Geburtstag diese große Retrospektive zu präsentieren.

In den 1970er-Jahren hat Renate Bertlmann mit ihren Performances schonungslos klassische weibliche Rollenbilder dekonstruiert. Kompromisslos ist ihre Arbeit bis heute. Seit über fünf Jahrzehnten arbeitet die 1943 in Wien geborene österreichische Künstlerin obsessiv an ihrem Kosmos, zu dem Fotografien und Zeichnungen, Assemblagen, Skulpturen, Installationen, Performances, Filme und Videos gehören. Bertlmann erlangte erst spät internationale Aufmerksamkeit und war bis zu einer wichtigen Überblicksschau in der Vertikalen Galerie der SAMMLUNG VERBUND in Wien im Jahr 2016 zumeist nur im feministischen Kontext bekannt. Die parallel entstandene erste umfassende Publikation über ihr Werk, das damit aufkommende Interesse von Galerien und Institutionen an ihren Arbeiten und schließlich ihre Teilnahme an der 58. Biennale di Venezia 2019 – als erste weibliche Künstlerin, die den Österreichischen Pavillon allein bespielte – markieren ihren künstlerischen Durchbruch. Heute ist sie als eine der wesentlichen Protagonistinnen der österreichischen Feministischen Avantgarde anerkannt.

Renate Bertlmanns radikale, ironisch-provokative Arbeiten unterwandern gesellschaftliche Zuschreibungen und Stereotype von Geschlecht, Weiblichkeit und Männlichkeit. Sie adressieren dabei die Kampfzone des weiblichen Körpers ebenso wie Ambivalenzen von Lust und Schmerz, Begehren und Disziplinierung, Zärtlichkeit und Verwundbarkeit, die sich auch im Ausstellungstitel Fragile Obsessionen ausdrücken , so Chefkuratorin Luisa Ziaja.

Mithilfe einer eigenwilligen und faszinierenden Motiv-, Medien- und Materialwahl entwickelt Bertlmann bereits im Frühwerk ein charakteristisches künstlerisches Vokabular: Formen und Motive wie Phallus, Vulva und Brust, Braut und Bräutigam, Rollstuhl, Schnuller und Skalpellmesser werden zu Konstanten ihrer Auseinandersetzung mit männlicher Dominanz und spießbürgerlicher Moral. Güsse aus Naturlatex, Plexiglas in fluoreszierenden Farben und Skalpellmesser treffen auf Schnuller, Präservative und Godemichés. Konzeptuelle Schwarz-Weiß-Fotografien stehen neben glitzernden und beflitterten Arbeiten, Performances und großformatigen Installationen. Die Künstlerin bedient sich gleichermaßen konzeptueller wie popkultureller Ästhetiken, eignet sich Pornografie und Kitsch unter veränderten Vorzeichen an und stellt Bezüge zu Literatur und Film, Medizin, Religion und Spiritualität her.

Ende der 1970er-Jahre formuliert Bertlmann „amo ergo sum“ (Ich liebe, also bin ich) als programmatischen Leitsatz ihres künstlerischen Werks. Im Sinne einer feministischen Aneignung – einer zentralen Strategie der Künstlerin – hält sie dem bekannten Diktum des Philosophen René Descartes „cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich) Emotion und Sinneswahrnehmung entgegen und betont anstelle einer logozentristischen Ausrichtung die ganzheitliche Erfahrung des Seins durch Körper, Geist und Seele. Zudem nimmt sie eine „trilogische“ Einteilung ihres gesamten Œuvres in die drei miteinander verwobenen Bereiche Pornografie, Ironie und Utopie vor. In diesen Begriffen klingt Bertlmanns radikale Widerständigkeit gegen patriarchale Wertvorstellungen, aber auch ihre Freude an lustvollen Experimenten an.

Die Retrospektive im Belvedere 21 umfasst rund zweihundert Exponate von den späten 1960er-Jahren bis zur jüngsten künstlerischen Produktion in einer chronologischen Präsentation, die Entwicklungslinien, Kontinuitäten und Brüche nachvollziehbar macht. Zu sehen sind inzwischen ikonische Werke wie Zärtliche Pantomime (1976), Waschtag (1976/2023), Wurfmesserbraut (1978) oder Rosemaries Baby (1983), aber auch zahlreiche Arbeiten, die erstmals präsentiert werden, wie Wann werden uns die Theologen endlich etwas von Zärtlichkeit erzählen (1979), Verlust der Mitte (1980), Regret (1999) oder die jüngste Arbeit Drag Queen (2023) aus der Serie enfant terrible. Die Ausstellung ist entlang der Chronologie in vier thematische Bereiche strukturiert: Experimente in weiblicher Wehrhaftigkeit nimmt das Frühwerk, zentrale Motive und Strategien in den Blick, die im Bereich Zorn und Zärtlichkeit weiterentwickelt werden und gleichermaßen fotografische Selbstinszenierungen wie Performances vor Publikum beinhalten. Verletzlichkeit und Eigensinn versammelt Auseinandersetzungen mit existenziellen Fragen, Feminismus und Spiritualität, während Kitsch als lustvoller Tabubruch Bertlmanns subversiv-ironischen Zugang bis in die Gegenwart nachverfolgt. Die speziell für diese umfangreiche Werkschau von studio-itzo (Martina Schiller und Rainer Stadlbauer) entwickelte Ausstellungsarchitektur besteht aus einer modularen, an Karl Schwanzers Ästhetik orientierten Struktur aus Holz und Stoff, die entlang der Innenfassade gleichzeitig Lichtschutz und Hängefläche schafft, sowie aus vier Raumklammern, die die genannten thematischen Bereiche markieren.

Weitere Informationen und Pressebilder finden Sie HIER.

ERÖFFNUNG: Renate Bertlmann. Fragile Obsessionen

Es sprechen:

Stella Rollig, Generaldirektorin

Luisa Ziaja, Chefkuratorin und Kuratorin der Ausstellung



Eröffnung der Ausstellung durch Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur



Im Anschluss an die Eröffnung:

Premiere des Musikstücks ALTARE ALATUM FEMINA LACRIMOSO anlässlich der Erstpräsentation von Renate Bertlmanns Installation "Wann werden uns die Theologen endlich etwas von Zärtlichkeit erzählen" und dieser gewidmet. Komponiert von Melissa Coleman und aufgeführt von Extracello, den vier Cellistinnen Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Herbert und Gudula Urban.

Datum: 28.09.2023, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at/programm

KATALOGPRÄSENTATION und ARTIST TALK: Renate Bertlmann. Fragile Obsessionen

Die Präsentation des umfassenden Katalogs zur Ausstellung findet im Rahmen eines Gesprächs mit der Künstlerin statt.



Renate Bertlmann. Fragile Obsessionen / Fragile Obsessions

Herausgeberinnen: Stella Rollig, Luisa Ziaja

Autorinnen: Patricia Allmer, Renate Bertlmann, Ashton Cooper, Andrea Kopranovic, Marija Nujic, Rebekka Reuter, Stella Rollig, Gabriele Schor, Felicitas Thun-Hohenstein, Luisa Ziaja

Grafikdesign: Ivonne Stark

Verlag Buchhandlung Walther & Franz König, Köln

Seitenanzahl: ca. 320 Seiten, ca. 230 Abbildungen

Format: 22,5 × 31,5 cm

Ausstattung: Hardcover

Deutsch & Englisch in einem Band

ISBN 978-3-7533-0558-5

Verkaufspreis: EUR 34,–

Erscheint Mitte November 2023



Datum: 18.11.2023, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at/programm

