Aufregung prognostiziert: Bei „Walking on Sunshine“ wird es am ORF-1-Serienmontag wieder heiter

Die dritte und vierte Folge der ORF-Erfolgs-Dramedy mit Robert Palfrader und Proschat Madani am 2. Oktober

Wien (OTS) - Erst verschwindet Tilias (Proschat Madani) Blind Date, dann auch noch Lukas (Aaron Karl) und Moritz (Ferdinand Seebacher) – und zu allem Überfluss fehlt die halbe Wetter-Belegschaft. Als würde das nicht schon genug Aufregung verursachen, ist die Nichte des Bundeskanzlers (Alexander E. Fennon) entgegen Tilias Ansage in „Starmania“ aufgetreten. Und Otto (Robert Palfrader) und Karl (Harald Windisch) hecken auch in der dritten und vierten Folge der vierten Staffel des ORF-Publikumserfolgs „Walking on Sunshine“ am ORF-1-Serienmontag, dem 2. Oktober 2023, um 20.15 Uhr wieder etwas aus. Noch mehr österreichische Serien-Unterhaltung steht anschließend auf dem Programm – mit Dacapos von „Schnell ermittelt“ (21.55 Uhr) und „Wischen ist Macht“ (22.45 Uhr).

Walking on Sunshine: Folge 33 (Serienmontag, 2. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Brigitta Kanyaro, Clemens Berndorff, Lucy Gartner, Alexander E. Fennon, Daniel Wagner, Vladimir Korneev und Arabella Kiesbauer in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Schafft es Tilia Konstantin (Proschat Madani), sich selbst und den ORF aus allen Skandalen herauszuhalten? Die Antwort ist ein klares:

Nein! Nach der Horrornacht ist das Erwachen für sie doppelt bitter:

Scarlett (Lucy Gartner), die Nichte des Bundeskanzlers Hasenkopf (Alexander E. Fennon) ist entgegen Tilias Ansage in „Starmania“ aufgetreten und ihr Date Leopold (Michael Rast) scheint ertrunken zu sein. Der Einzige, auf den Verlass ist, ist wieder einmal Ex-Mann Karl (Harald Windisch). Aber der ruft die Geister der Vergangenheit und die kommen in Form der altbekannten Gauner Igor (Daniel Wagner) und Boris (Vladimir Korneev). Katastrophen sind vorprogrammiert. Auch Sue Sattel (Nicole Beutler) riecht eine Story und heftet sich an Tilias Fersen. Madeleine (Maya Unger) wiederum behält die Nerven und macht ihren beiden Affären Moritz (Ferdinand Seebacher) und Lukas (Aaron Karl) eine klare Ansage. Nur Otto (Robert Palfrader) hat den Blues und weiß nicht warum. Sogar Conny (Selina Graf) kann ihn nicht aufheitern. Aber da kommen nochmal Karl und sein verrückter Plan ins Spiel. Ottos Glück und Tilias Skandal sind perfekt.

Walking on Sunshine: Folge 34 (Serienmontag, 2. Oktober, 21.00 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Daniel Wagner, Vladimir Korneev, Doris Hindinger, Brigitta Kanyaro, Fanny Krausz und Lisa Schüller in Episodenrollen; Regie:

Chris Raiber

Es wird stürmisch. Tilias Auto taucht auf, aber keine Spur von Leopold. Das ruft Sue Sattel auf den Plan, denn sie wittert eine Skandalgeschichte. Wenn die beiden Frauen wüssten, dass die tatsächliche Katastrophe von Karl und Otto fabriziert wird, weil die Gauner Igor und Boris das unmoralische Geschäftsangebot angenommen haben. Auch bei Madeleines Trennung von ihren Affären geht es um Leben und Tod, denn Lukas und Moritz verschwinden nach einer Handgreiflichkeit spurlos. Eigentlich hätte wenigstens Jana (Tanja Raunig) Grund zur Freude, sie wechselt in die Magazin-Redaktion von Ignaz (Gregor Seberg), trifft dort aber auf den undurchsichtigen Erasmus (Julian Waldner). Und Conny versucht inmitten dieses Wahnsinns, den Betrieb am Laufen zu halten, obwohl ihre halbe Wetter-Belegschaft fehlt. Nur die Schadenfreude über die Hoppalas von Tilia halten sie bei Laune. Hauptsache Sandra (Natalie Alison) ist in einer heiklen Frage auf der Seite von Möttl (Georg Rauber) und macht sich keine Sorgen über den aufkommenden Sturm, der keinen Stein auf dem anderen lässt.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

