Vom TREND zur gebauten Wirklichkeit: Die ZeitenWENDE als Chance

13. Kongress der IG Lebenszyklus Bau am 14. November 2023 in Wien

Wien (OTS) - Klimawandel, Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme – der 13. Kongress der IG Lebenszyklus Bau am 14. November in Wien stellt sich den aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche. „Vom Trend zur gebauten Wirklichkeit – Die Zeitenwende als Chance“ lautet dabei das Motto des Jahreskongresses, in dessen Keynotes, Impulsvorträgen und Diskussionen die brandaktuellen Themenschwerpunkte diskutiert werden: ESG, Sanierung des Gebäudebestands, Nutzungsmöglichkeiten von Dachflächen, Bodenversiegelung, Greenwashing, Lieferkettengesetzgebung und Klimarisiken für Immobilienentwickler- und eigentümer.

Den Auftakt des Kongresses bildet die Keynote des Berliner Futurologen Max Thinius „Die Zukunft baut anders! Wie die Zukunft das Bauen und das Bauen unser Leben verändert“. Thinius beleuchtet Entwicklungen, die bereits greifen und nicht nur technologisch funktionieren, sondern neue Strukturen in der Gesellschaft ermöglichen und somit mehr Lebens- und Wirtschaftsqualität ermöglichen. Rund 30 hochkarätige Beiträge diskutieren die zentrale Fragen, Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für eine verantwortungsvolle, nachhaltige und klimaneutrale Zukunft der Bau- und Immobilienbranche. Der Kongress richtet sich an innovative Bauherren, Projektentwickler:innen und Stadtplaner:innen und weitere Vertreter:innen der Bau- und Immobilienbranche.

Programm & Anmeldung: https://www.kongress.ig-lebenszyklus.at/

Über die IG LEBENSZYKLUS BAU

Die IG LEBENSZYKLUS BAU umfasst knapp 100 Unternehmen und Institutionen der Bau- und Immobilienwirtschaft Österreichs. Der 2011 als IG Lebenszyklus Hochbau gegründete Verein unterstützt Bauherren bei der Planung, Errichtung, Bewirtschaftung und Finanzierung von ganzheitlich optimierten, auf den Lebenszyklus ausgerichteten, Bauwerken. Interdisziplinäre, bereichsübergreifende Arbeitsgruppen bieten eine gemeinsame Plattform für Projektbeteiligte aus allen Bereichen des Gebäudelebenszyklus.

