world4you enthüllt neues Branding und Website

Der österreichische Web- und Hosting-Pionier präsentiert nicht nur eine innovative Website, sondern auch ein erfrischendes Markenkonzept.

Mit dem neuen Markenauftritt möchten wir uns näher an unsere geschätzten Kundinnen und Kunden heranbewegen. Aus diesem Grund haben wir uns für die du-Ansprache sowie für eine gendergerechte Sprache entschieden. Das spiegelt unser Bekenntnis zu Vertrauen, Verständnis und Nähe wider. Unser neuer Claim "im Web daheim" verkörpert unsere Mission, eine verlässliche und einladende Online-Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und selbst verwirklichen. Nina Rechnitzer, Head of Marketing & Communications 1/4

Unsere Veränderungen beschränken sich nicht nur auf unseren visuellen Auftritt. Wir haben in den letzten beiden Jahren Investitionen in Millionenhöhe in unsere Rechenzentren, Produkte und unser Team getätigt. In den kommenden Monaten kann man daher auf einige aufregende Neuerungen gespannt sein. Tim Körner, CEO 2/4

Wir werden sowohl mit einer Erweiterung unserer Produktpalette als auch starken Promotion-Angeboten aufwarten, die einen entscheidenden Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden bieten werden. Unser Fokus liegt darauf, world4you nochmal auf ein neues Niveau zu heben. Tim Körner, CEO 3/4

Mit unserem neuen Webauftritt wollen wir es unseren Kundinnen und Kunden einfacher machen, unsere Produkte und Services kennen und verstehen zu lernen. Dieser Tag markiert nicht nur einen Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von world4you, sondern auch einen weiteren Schritt in die Zukunft der österreichischen Webhoster-Szene. Alexander Schramm, Head of E-Commerce 4/4

Linz (OTS) - world4you, der Vorreiter für wegweisende Web- und Hostinglösungen in Österreich, läutet am 26. September eine aufregende Ära ein. Mit einer neu gestalteten Website (www.world4you.com) und einem erneuerten Markenauftritt setzt das Unternehmen einen klaren Fokus auf Nähe zu Kundinnen und Kunden und Innovation.

Unter dem Motto "im Web daheim" manifestiert world4you seine Vision als einer von Österreichs führenden Partnern für erfolgreiche Web- und Hostingprojekte. Von Selbstständigen über KMUs bis hin zu Privatpersonen – das Unternehmen bietet intuitive und leistungsstarke Hosting-Produkte mit höchster Sicherheit, Verfügbarkeit und einem kompetenten, lokalen Support auf Augenhöhe.

world4you betont nicht nur die technische Weiterentwicklung, sondern auch den menschlichen Aspekt. “ Mit dem neuen Markenauftritt möchten wir uns näher an unsere geschätzten Kundinnen und Kunden heranbewegen. Aus diesem Grund haben wir uns für die du-Ansprache sowie für eine gendergerechte Sprache entschieden. Das spiegelt unser Bekenntnis zu Vertrauen, Verständnis und Nähe wider. Unser neuer Claim "im Web daheim" verkörpert unsere Mission, eine verlässliche und einladende Online-Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Kundinnen und Kunden wohlfühlen und selbst verwirklichen. ”, so Head of Marketing & Communications Nina Rechnitzer.

CEO Tim Körner erklärt: " Unsere Veränderungen beschränken sich nicht nur auf unseren visuellen Auftritt. Wir haben in den letzten beiden Jahren Investitionen in Millionenhöhe in unsere Rechenzentren, Produkte und unser Team getätigt. In den kommenden Monaten kann man daher auf einige aufregende Neuerungen gespannt sein.

Wir werden sowohl mit einer Erweiterung unserer Produktpalette als auch starken Promotion-Angeboten aufwarten, die einen entscheidenden Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden bieten werden. Unser Fokus liegt darauf, world4you nochmal auf ein neues Niveau zu heben. "

Am 26. September wurde die neue Website und der überarbeitete Markenauftritt der Welt präsentiert. “ Mit unserem neuen Webauftritt wollen wir es unseren Kundinnen und Kunden einfacher machen, unsere Produkte und Services kennen und verstehen zu lernen. Dieser Tag markiert nicht nur einen Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von world4you, sondern auch einen weiteren Schritt in die Zukunft der österreichischen Webhoster-Szene. ”, so Head of E-Commerce Alexander Schramm.

Rückfragen & Kontakt:

world4you Internet Services GmbH

Sascha Naderer

Public Relations

pr @ world4you.com

http://www.world4you.com