Top-Ergebnis bei Nächtigungszahlen im August

LH Mikl-Leitner: Niederösterreich punktet im Sommer vor allem mit den Themen Erholung, Naturerlebnis, Wandern und Radfahren

St.Pölten (OTS) - Die Nächtigungszahlen bewegen sich aktuell auf einem sehr hohen Niveau. Die August-Zahlen erreichen mit hochgerechnet 897.100 Nächtigungen um 5,6 Prozent mehr als im August 2022. 555.200 (+2,8 Prozent) Nächtigungen stammen von Gästen aus dem Inland, 341.900 Nächtigungen (+10,5 Prozent) von ausländischen Gästen. Insgesamt zeigt sich für die Sommerferien damit ein sehr positives Bild.

„Juli und August zählen zu den nächtigungsstärksten Monaten des Jahres“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und führt weiter aus: „Die vielen Genuss- und Kulturveranstaltungen im Sommer locken sehr viele Gäste aus dem In- und Ausland nach Niederösterreich.“ Trotz aller Herausforderungen, die der Klimawandel, die Teuerung und der Fachkräftemangel mit sich bringen, sei Niederösterreich auf dem Weg zurück an die Spitze, so die Landeshauptfrau. „Mehr als 5 Millionen Nächtigungen wurden heuer bereits in Niederösterreich verbucht.“ Niederösterreich könne im Sommer vor allem mit den Themen Erholung, Naturerlebnis, Wandern und Radfahren punkten. Tendenziell werden die Urlaube immer kurzfristiger, je nach Wetterlage, gebucht. Mikl-Leitner abschließend: „Besonders erfreulich ist, dass die Gäste nicht nur immer wieder gerne nach Niederösterreich zurückkehren, sondern zwei Drittel davon 'Urlaub in Niederösterreich' ihren Freunden und Bekannten auch weiterempfehlen.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Es ist die Kombination aus entspannenden und aufregenden Urlaubsmomenten, die den Aufenthalt in Niederösterreich so besonders machen. Entspannung finden Erholungssuchende in der herrlichen Landschaft, den idyllischen Seen und Wäldern. Action und Fun hingegen gibt´s beispielsweise bei den vielen spannenden Ausflugszielen, wie auch die aktuellen Zahlen der Niederösterreich-CARD belegen. Von Jänner bis August wurden bereits über eine Million Ausflüge (1.033.107 Ausflüge) mit Österreichs beliebtester Ausflugskarte verbucht, das sind sogar um über 20 Prozent mehr als 2019. Circa die Hälfte davon (506.623) entfallen auf Juli und August.“

Im Juli und August 2023 wurden 1.782.271 Nächtigungen in Niederösterreich verbucht, 885.171 davon im Juli, 897.100 laut erster Hochrechnung im August. Das ergibt ein deutliches Plus von 8,8 Prozent im Vergleich zum Juli und August des Vorjahres. Generell meldeten die Gastgeberinnen und Gastgeber eine gute bis sehr gute Auslastung in den Sommerferien, allerdings liege man noch immer knapp unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Teilweise könnten mehr Betten verkauft werden, aufgrund von Personalmangel ist eine Aufstockung der Kapazitäten allerdings leider nicht möglich. Sehr beliebt waren die Themen Wandern, Radfahren, Weinerlebnis, Kultur und Kulinarik. Die Gäste kamen vorwiegend aus dem Inland und aus Deutschland. Teilweise wurde auch angemerkt, dass die Gäste zwar kommen, aber weniger ausgeben und Hotelpauschalen weniger gefragt sind. Insgesamt liegt man, wenn man die Monate Jänner bis August vergleicht, noch 4,3 Prozent unter dem absoluten Rekordjahr von 2019.

Noch ein Tipp für alle, die gerne an den „Sommerurlaub von damals“ zurückdenken: Die neue Sonderausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land“ im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich zeigt die Entwicklung des Urlaubstourismus am Beispiel niederösterreichischer Ferienregionen von 1945 bis heute. Auch Fragen nach der Zukunft des Sommerurlaubs werden aufgegriffen: Gibt es einen Trend zum klimaschonenden Nah-Urlaub? Steht eine Wiederentdeckung der Sommerfrische aufgrund der Hitze im Sommer bevor? Mehr Details unter www.museumnoe.at/de/haus-der-geschichte/Sonderausstellung/zimmer-frei

