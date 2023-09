Internationaler Tag gegen Lebensmittelverschwendung: Marktamt und Tafel Österreich retten Lebensmittel auf Märkten

Wien (OTS) - Der 29. September ist von den Vereinten Nationen zum „Internationalen Tag gegen Lebensmittelverschwendung“ erklärt worden und soll auf das weltweite Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen. In Österreich landen jedes Jahr eine Million Tonnen Lebensmittel im Abfall, EU-weit sind es ganze 88 Millionen Tonnen.

Aus Wiener Tafel wird die Tafel Österreich

Rechtzeitig im September des 25. Jubiläumsjahres wird die Wiener Tafel in "Die Tafel Österreich" umbenannt. Dies soll das mittlerweile sehr starke Engagement in der Landwirtschaft und sozialen Einrichtungen auch über Wien hinaus wiederspiegeln.

Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung hat das Marktamt in Kooperation mit der Tafel Österreich, schon vor Jahren drei Sammelstellen eingerichtet, um verwertbare Lebensmittel davor zu bewahren, im Müll zu landen. Diese befinden sich am Naschmarkt, dem Großmarkt Wien, sowie auf dem Brunnenmarkt in Ottakring, wo aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung vorgegangen wird.

„Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung muss in allen Bereichen und auf allen Ebenen geführt werden. Ich freue mich, dass wir mit den Sammelstellen auf den drei größten Wiener Märkten einen wichtigen Beitrag dazu leisten können und die erfolgreiche Kooperation zwischen Marktamt und der Tafel Österreich nun schon so lange besteht“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

100 soziale Einrichtungen werden beliefert

„Die Tafel Österreich rettet täglich bis zu vier Tonnen Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf bestimmt sind, vor dem Wegwerfen und stellt sie rund 100 sozialen Einrichtungen mit 28.000 armutsbetroffenen Menschen kostenfrei zur Verfügung“, berichtet Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Tafel Österreich.

Wie erfolgreich dabei gearbeitet wird, zeigt die Bilanz der vergangenen Jahre. So konnten im Jahr 2022 rund 896 Tonnen an verwertbaren Lebensmitteln davor bewahrt werden, im Müll zu landen. Rund 160 Tonnen kamen dabei direkt von den Markt-Sammelstellen.

Langjährige Kooperation

Bereits seit 10 Jahren besteht die Sammelkooperation zwischen Wiener Tafel und Marktamt. Frische und vitaminreiche Lebensmittel werden laufend im Großraum Wien gesammelt. Mit dem Brunnenmarkt sind nun die drei größten Märkte an dieser wichtigen Sammelaktion beteiligt.

Dazu Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: „Gerade auf den Märkten sind nur optisch makellose Lebensmittel verkaufbar. Weist die Ware kleinste optische Mängel auf, bleiben die Standler*innen meist darauf sitzen. Mit dieser Kooperation ist gewährleistet, dass solche Lebensmittel, nicht mehr wie bisher im Müll landen.“

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Telefon: 01 4000 59255

E-Mail: alexander.hengl @ wien.gv.at

www.marktamt.wien.at