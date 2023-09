RVW stellt Podcast zum Thema Vorsorgewohnungen vor

Wer Interesse am Thema Vorsorgewohnung hat, kann sich ab sofort bequem via Podcast über dieses Anlagemodell informieren.

Wien (OTS) - Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung (RVW) beantwortet in insgesamt sechs Folgen kurzweilig die wichtigsten Fragen zum Thema. Die Audio-Beiträge stehen auf der Website www.rvw.at – kostenfrei – zum Download zur Verfügung. Ein QR-Code, der auf allen Informations- und Werbematerialien von RVW platziert ist, führt ebenso auf einfache Weise zum Podcast.

Das neue Angebot richtet sich an alle, die mehr über das attraktive Modell der Vorsorgewohnung wissen möchten, sowie an Immobilien-affine Investoren. In den einzelnen Episoden werden im lockeren Gespräch nicht nur die wesentlichen Begriffe dieser Anlagemöglichkeit erklärt. Die Interessenten können sich auch in kompakter Form zu den Fragen der Sicherheit, Steuerersparnis oder Finanzierung informieren. Beim Thema Steuer etwa erfahren die Hörer, dass die eingesparte Umsatzsteuer bei dieser Anlageform mit 50.000 bis 60.000 Euro zu Buche schlägt.

Eine andere Folge beschäftigt sich mit den Kriterien, die eine optimale Vorsorgewohnung erfüllen muss. Diese ist klassisch zwischen 35 und 65 Quadratmeter groß, hat eineinhalb bis drei Zimmer und eine gute Ausstattung. Im Mittelpunkt einer weiteren Sequenz stehen der Immobilienmarkt sowie der richtige Zeitpunkt für die Investition in eine Vorsorgeimmobilie. Man erfährt, dass nach Ansicht der Experten mittel- und langfristig die Nachfrage nach diesem Anlagemodell das Angebot deutlich übersteigen wird.

Weiteres wichtiges Service für Kunden und Interessenten

Alle Fragen werden einfach, prägnant und humorvoll von der konzessionierten Immobilientreuhänderin (Bauträger, Makler) und Geschäftsführerin der RVW, Marion Weinberger-Fritz, beantwortet. Für sie ist der Podcast „ein weiteres, wichtiges Service für potenzielle Kunden und Interessenten. Die Informationen sind topaktuell und können entweder sofort abgespielt, heruntergeladen oder auch später – on-demand – angehört werden.“ Auf diese Weise sei es nun auch auf einem neuen Kanal möglich, im notwendigen Umfang, aber dennoch kurz und knapp, zu erklären, was das Prinzip der Vorsorgewohnung ausmacht: “Diese spezielle Form der Eigentumswohnung, wird vom Besitzer nicht selbst bewohnt, sondern vermietet. Durch die Mieteinnahmen kann man sein Einkommen aufbessern und seine Ersparnisse krisensicher und inflationsgeschützt anlegen.“

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH befindet sich zu 100 % im Eigentum der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien Gen.m.b.H und nützt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen.

Die Zusammensetzung des RVW-Teams spiegelt das langjährige herausragende Know-how in den Bereichen Finanzen, Immobilien-Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit, Vorsorgewohnungen und Vermarktung/Vermietung wider. Mit sorgfältiger Projekt-Auswahl, Planung, Kalkulation und dank effizientem Projektmanagement wird bei den fertiggestellten Vorsorgewohnungs-Projekten ein durchschnittlicher Vermietungsgrad von 95 bis 100 % erzielt.

