FLYING HÄNSEL UND GRETEL

Die neue Tanz-Sensation der Flying Steps auf Österreich-Tour

Wien (OTS) - Ticketverkauf startet Donnerstag, 28. September 2023, begrenztes Kontingent an Early-Bird Tickets zum Sonderpreis bei Ö-Ticket, Wien Ticket und in der Wiener Stadthalle.

Die weltbekannte Tanzgruppe Flying Steps präsentiert ihre neueste Tanz-Sensation: "Flying Hänsel und Gretel". Nachdem sie weltweit Millionen Zuseherinnen und Zuseher begeistert haben, kommen die Flying Steps nun nach Österreich, um das Publikum mit ihrer einzigartigen Interpretation des klassischen Märchens der Gebrüder Grimm zu begeistern. Die Österreich-Tournee verspricht eine spektakuläre Kombination aus atemberaubender Akrobatik und zeitgenössischem Tanz, die alle Grenzen des Möglichen sprengt. Cayenne bringt die Premieren Produktion von MSK Flying Steps nach Österreich.

Im Jahr 2023, zum dreißigjährigen Bestehen der Berliner Dance Company, präsentieren die Flying Steps ihren nächsten Coup: „Flying Hänsel und Gretel“. Vor etwas mehr als einer Dekade traten Vartan Bassil und Christoph Hagel mit Flying Bach einen globalen Siegeszug an. Nun erwecken sie den Klassiker der Gebrüder Grimm überraschend aktuell, kraftvoll, rasant getanzt und bildmächtig zu neuem Leben!



Die Macht von Social Media – ein Märchen ins Hier-und-Jetzt versetzt

Wie bringt man das meist erzählte Märchen der Welt zum Fliegen? Vartan Bassil hat darauf eine so einfache, wie schlagende Antwort: „Der Hunger der Kinder von heute ist der Hunger nach Aufmerksamkeit. Und die Verführung des Lebkuchenhauses, der sie nicht widerstehen können, ist die Macht von Social Media.“ Der Wald der virtuellen Welt, in dem Hänsel und Gretel sich verlaufen, wirkt wie ein großes Versprechen: eine Märchenwelt, in der das Wünschen zu helfen scheint. „Social Media füttert die Kinder mit etwas, von dem sie nicht satt werden“, so Vartan Bassil, „und frisst sie dabei auf, mit Haut und Haaren. Social Media frisst unsere Kinder!“

Im Spannungsfeld zwischen Rap und Oper

Doch die Flying Steps heben damit nicht nur an zu einem choreographischen Flug durchs Hexenportal in die mediale Welt der Jetztzeit. Die Gegenwelt des Klassischen, das Zeitlose des Märchens bleibt ihr Ausgangs- und Kontrapunkt. Und so geht die rasante Reise des Märchens in beide Richtungen, ins Heute und ins Gestern, ins Mediale und Ursprüngliche im elektrisierenden Spannungsfeld zwischen Rap und Oper, zwischen dem Allerneuesten und den allerersten erzählten Geschichten überhaupt. „Schließlich“, resümiert Christoph Hagel, „bewegen wir uns auf der Bühne: dem ältesten virtuellen Raum der Welt.“

Eine einzigartige Performance – ein echter Publikumshit

Mit ihren internationalen Topstars performen die Flying Steps ihre Hänsel und Gretel-Show auf tänzerisch atemberaubendem Niveau, unterstützt von dem musikalisch Besten aus allen Welten: Oper, Hiphop, Pop und Breakdance. Dank dieser von ihnen erfundenen und unnachahmlichen Synthese, in der die Extreme sich berühren, wird der alte, „urdeutsche“ Märchenstoff nicht nur universal, sondern zu einer großen, dringlichen Geschichte, hart am Puls und Nerv der Zeit. „Flying Hänsel und Gretel“ verspricht, die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt voller Magie, Spannung und erstklassiger Tanzkunst zu entführen. Flying Steps und ihr Team freuen sich darauf, die Österreich-Tournee zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle zu machen. Hier geht´s zum ersten Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EKp2krDvzDI

Über Flying Steps

Flying Steps ist eine weltweit renommierte Tanzgruppe, die für ihre einzigartige Mischung aus Breakdance, Akrobatik und zeitgenössischem Tanz bekannt ist. Gegründet wurden die Flying Steps 1993 von Vartan Bassil und Kadir „Amigo" Memis in Berlin. Nur ein Jahr später gewannen sie das erste Mal das Battle of the Year (BOTY), doch dabei sollte es nicht bleiben. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der vierfachen Breakdance-Weltmeister war 2007 die Gründung der Flying Steps Academy in Berlin, die heute die größte urbane Tanzschule Deutschlands ist. 2010 erblickte mit Flying Bach die erste eigene Inhouse-Produktion das Bühnenlicht dieser Welt. Nur kurze Zeit später folgte die Show Flying Illusion, die 2014 ihre Premiere im Tempodrom in Berlin feierte. Mit beiden Produktionen konnten die Flying Steps bis heute über eine halbe Million Zuschauer begeistern. Der Rest ist Geschichte... Weitere Informationen auf ihrer offiziellen Website unter www.flyingsteps.com.

Schnell Karten sichern

Weltweit ausverkaufe und bejubelte Auftritte: Da heißt es schnell die begehrten Karten sichern. Die gibt es ab sofort bei Wien Ticket, Ö-Ticket und der Wiener Stadthalle. Das Beste: Early Bird Tickets mit 10% Ermäßigung gibt es nur bis 10. Oktober 2023.

Termine

15.02.2024, Wien, Stadthalle F

17.02.2024, St. Pölten, VAZ St. Pölten

18.02.2024, Graz, Stadthalle Graz

23.02.2024, Linz, Design-Center Linz

24.02.2024, Salzburg, Salzburgarena

