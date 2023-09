Städtebund-Mitgliedsstädte holten Kategorie-Sieg beim VCÖ-Mobilitätspreis

Lienz, Wiener Neudorf, Tulln, Baden und Wien ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Städtebund-Mitglieder Wiener Neudorf, Lienz, Tulln, Baden und Wien (Abteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau) konnten mit ihren Projekten beim gestern verliehenen Mobilitätspreis Österreich des VCÖ-Mobilität mit Zukunft in ihren Kategorien gewinnen.

Dazu Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger: „Wir gratulieren allen Preisträger*innen ganz herzlich! Unsere Mitgliedsstädte haben wieder einmal bewiesen, dass die Mobilitätswende in den Städten stattfindet und sich die Städte ihrer zentralen Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels bewusst sind.“

Die Projekte im Detail

Wiener Neudorf hat seinen Ortskern neu und nachhaltig gestaltet. So wurde eine Wohnhausanlage in der Nähe des Bahnhofes errichtet und die Zahl der Autoparkplätze verringert. Die Bewohner*innen bekommen Vergünstigungen für eine Öffi-Jahreskarte. E-Carsharing ist möglich und auch Elektro-Fahrräder stehen bereit.

Von 2019 bis 2022 wurde der Bahnhof Lienz in ein Mobilitätszentrum verwandelt. Es gibt nun Sharing-Angebote, eine Photovoltaik-Anlage am überdachten Busterminal, eine Unterführung für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen, einen Bahnsteig mehr und eine Anbindung an Regionalbusse.

„Gemeinsam Platz machen“. In Tulln wurde der Nibelungenplatz neugestaltet. Die Fläche wurde entsiegelt und die Parkplätze entfernt. Jetzt gibt es viel Grünraum, Sitzplätze, Fahrradabstellplätze und Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Die Stadtgemeinde Baden hat sich mit E-Autos, E-Bikes und E-Scootern an insgesamt 10 Standorten ausgestattet und damit ein breites Mobilitätsangebot für alle Bürger*innen geschaffen; bedient wird das Angebot durch eine App.

Die Niederlande waren Vorbild bei der Errichtung der Fahrradstraße Argentinierstraße in Wien. Die roteingefärbte Fahrbahn soll Aufmerksamkeit schaffen und die Verkehrssituation für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen erleichtern. Außerdem wurden 70 neue Bäume gepflanzt. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 258 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten.

