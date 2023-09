Bezirksmuseum 15: Vortrag „Schulkinos“ am Freitag

Wien (OTS) - Zwischen 1922 und 1936 bestanden sechs Schulkinos im 15. Bezirk, wo der Unterricht durch Filmvorführungen ergänzt wurde. Am Freitag, 29. September, hält der Lichtspieltheater- und Film-Fachmann Nikolaus Wostry vom „Filmarchiv Austria“ im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) einen aufschlussreichen Vortrag mit dem Titel „Schulkinos“. Beginn: 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Unter anderem spricht der Experte über einstige Vorstellungen für Schüler*innen in der Meiselstraße 19 (1922 – 1936) und in der Oelweingasse 7 (1929 – 1935). Gerne antwortet Wostry auf Fragen der Zuhörer*innen. Die Veranstaltung dauert bis 19.00 Uhr. Auskünfte gibt die ehrenamtlich aktive Museumsleiterin, Brigitte Neichl: Telefon 0664/249 54 17. Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Umfangreiche Informationen über das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Sonder-Projekte, etc.) sind im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.



Allgemeine Informationen:

Nikolaus Wostry (Filmarchiv Austria): www.filmarchiv.at/

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/





