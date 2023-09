ORF-Hörspiel „Zrugg“ von Händl Klaus mit Jahrespreis 2023 des „Preises der deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das ORF-Hörspiel „Zrugg“ von Händl Klaus wurde von der Jury des „Preises der deutschen Schallplattenkritik“ mit einem der zehn Jahrespreise 2023 ausgezeichnet. Der Preis an Händl Klaus wird am 30. September auf Schloss Elmau verliehen. Ö1 wiederholt die prämierte Produktion am 16. Dezember im „Ö1 Hörspiel“ ab 14.00 Uhr.

Unter den insgesamt 96 nominierten Neuveröffentlichungen der letzten 18 Monate hat der Jahresausschuss vom „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ die zehn Besten gewählt. Einer dieser Jahrespreise geht an Händl Klaus für sein ORF-Hörspiel „Zrugg“, das auch im Rahmen der diesjährigen „Ö1 Hörspiel-Gala“ mit dem „Publikumspreis“ und dem „Kritikerpreis“ ausgezeichnet wurde. In der ORF Landesstudio Tirol Produktion aus dem Jahr 2022 wirken Julia Gschnitzer, Jasmin Mairhofer, Florian Eisner, Hannes Perkmann, Katharina Trojer, Katharina Bene, Alexander Kratzer, Laurin Gabriel und David Schusterschitz mit, Perkussion: Andreas Schiffer. Regie führte Martin Sailer.

„Händl Klaus hat mit seinem Hörspiel ‚Zrugg‘ ein Meisterstück aus Dialekt und Dialektik geschaffen. In Tiroler Mundart sprechen – und denken – ganz alte und ganz junge Menschen über ein mal dunkel verschwommenes, mal sehr konkretes Gestern. Der rote, eigenwillig gesponnene Faden: Ein Dichter sucht nach dem existentiellen Wort, welches ihm entfallen ist, und alle versuchen, ihm bei dieser Erinnerungsarbeit zu helfen. So entsteht ein Teppich aus Geschichten und Gedanken, überaus feinsinnig geknüpft und hochpoetisch. Unser Wort dafür tönt eher simpel: genial!“, so Jörn Florian Fuchs für die Jury.

Im Verein „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ haben sich Musikkritiker:innen und Journalist:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen, um herausragende Musik- und Wortproduktionen auszuzeichnen.

