Hilfswerk International besorgt über humanitäre Situation in Bergkarabach

Sichere Ausreise gefordert

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Menschen, die das Gebiet verlassen wollen, eine sichere Ausreise aus Bergkarabach ermöglicht wird. Stefan Fritz, Geschäftsführer Hilfswerk International

Wien (OTS) - Die österreichische Organisation Hilfswerk International beobachtet mit großer Besorgnis die dramatische Lage in Bergkarabach. Die kürzlich erfolgte Militäroffensive von Aserbaidschan hat zu einer akuten humanitären Krise geführt, die die internationale Gemeinschaft auf den Plan rufen muss.

Seit der Eskalation haben mehr als 65.000 Menschen die Krisenregion Bergkarabach verlassen, was fast der Hälfte der armenischen Bevölkerung dort entspricht. Die Stadt Goris in Armenien hat sich zur Anlaufstelle für diese Flüchtlinge entwickelt.

Die Öffnung der einzigen Straßenverbindung von Bergkarabach nach Armenien ermöglichte vielen Menschen die Flucht, aber die Situation bleibt äußerst prekär. Menschen verlassen ihre Häuser in großer Not, und es sind dringende humanitäre Maßnahmen erforderlich.

Stefan Fritz, Geschäftsführer von Hilfswerk International, äußerte sich zu dieser besorgniserregenden Lage: " Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Menschen, die das Gebiet verlassen wollen, eine sichere Ausreise aus Bergkarabach ermöglicht wird. "

Das Hilfswerk International appelliert an die internationale Gemeinschaft, die Entwicklungen in dieser Region aufmerksam zu verfolgen und sich für eine friedliche Lösung dieses Konflikts einzusetzen.

Hilfswerk International in Armenien

Das Hilfswerk International ist seit mehr als 10 Jahren in Armenien tätig und hilft der Bevölkerung Armeniens mithilfe ländlicher Entwicklung dabei, die Armut in den ärmsten Regionen zu bekämpfen. Mithilfe "Grüner Energien" und Hilfe im Sozialbereich erreicht das Hilfswerk sozial schwache Bevölkerungsgruppen Armeniens und begleitet sie auf dem Weg in eine bessere Zukunft.

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

