Tag der älteren Menschen: Korosec unterstreicht Bedeutung der SeniorInnen in Gesellschaft und Wirtschaft

Seniorenbund-Präsidentin hebt anlässlich des internationalen Tags der älteren Generation einmal mehr die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der SeniorInnen hervor.

Wien (OTS) - Am 1. Oktober, dem internationalen Tag der älteren Menschen, sollen die Leistungen der Älteren gewürdigt und für die besonderen Herausforderungen der SeniorInnen sensibilisiert werden. Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, was sowohl neue Möglichkeiten als auch Herausforderungen geschaffen hat. SeniorInnen von heute haben 20 gewonnene Jahre, was sie zu einer völlig neuen, aktiven und selbstbestimmten Generation von SeniorInnen macht. „SeniorInnen sind nicht nur ein zahlenmäßig wachsender, sondern auch ein gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutender Teil unserer Gemeinschaft“, so Korosec. „Trotzdem werden ältere Menschen häufig noch immer mit Vorurteilen konfrontiert und als schwach und krank abgestempelt. Oftmals wird „vergessen“, auf die Bedürfnisse von SeniorInnen einzugehen, oder sie werden aufgrund ihres Alters diskriminiert.“ so Korosec weiter.

Allzu oft wird auch die elementare und zentrale Rolle, die SeniorInnen in der Gesellschaft einnehmen, übersehen. Durch ehrenamtliches Engagement und wertvolle Hilfe in der Kinderbetreuung leisten sie einen substantiellen Beitrag zum Gemeinwohl und stellen mit ihrer Lebenserfahrung und erworbenem Wissen eine unersetzliche Ressource dar.

Oder anders formuliert - Die Bedeutung der SeniorInnen in Zahlen:

Ehrenamt: 2,5 Milliarden Euro jährlicher Wert

2,5 Milliarden Euro jährlicher Wert Angehörigenpflege: 4 Milliarden Euro jährlicher Wert

4 Milliarden Euro jährlicher Wert Steuern: 17 Milliarden Euro jährlich

17 Milliarden Euro jährlich Privater Konsum: ca. 50 Milliarden Euro (25% des Gesamtkonsums)



„Diese Zahlen verdeutlichen, dass SeniorInnen eine unverzichtbare Säule unserer Wirtschaft sind“, unterstreicht Korosec.

Die Welt verändert sich rasend schnell und mit ihr die Herausforderungen und Chancen für SeniorInnen. Einmal mehr betont Korosec deshalb, dass ein „a.g.e.-positiver“ Paradigmenwechsel im öffentlichen Bewusstsein notwendig ist. „Der Diskurs um das Alter muss sich wandeln. Altersdiskriminierung und Stereotypen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Wir SeniorInnen sind aktive, selbstbestimmte Mitglieder Gemeinschaft, die weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen haben“, so die Seniorenbund-Präsidentin.

Es brauche aber auch nachhaltige Strukturreformen, wie die Schaffung alter(n)sgerechter Arbeitsplätze um gesund bis zum Pensionsantritt arbeiten zu können. Weiters müsse das Weiterarbeiten in der Pension attraktiver werden. „Wer in der Pension arbeiten will und kann, für den muss es sich auch stärker lohnen!“, plädiert Korosec für die Abschaffung der Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionisten, wodurch der Wirtschaft weiterhin ein wertvoller Pool an Experten zur Verfügung stehen würde.

Korosec mahnt auch zu mehr gesellschaftlicher Inklusion, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. „Wir dürfen den digitalen Fortschritt nicht auf dem Rücken der älteren Generationen austragen. Eine inklusive Gesellschaft bedeutet, niemanden zurückzulassen und Alternativen für diejenigen bereitzustellen, die (noch) nicht online sind.“

Abschließend hebt sie einmal mehr die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung und die Wichtigkeit der Würdigung des Beitrags der älteren Menschen hervor – an allen 365 Tagen im Jahr!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Ella Steiner

Pressereferentin



+43 664 / 967 68 52

esteiner @ seniorenbund.at

https://www.seniorenbund.at