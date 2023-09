FPÖ – Spalt: „Bund sollte ehrenamtliche Tätigkeiten für Chöre und Musikvereine vermehrt unterstützen!“

FPÖ bringt Antrag auf Erhöhung der Förderung heimischer Musikverbände ein

Wien (OTS) - In Österreich gibt es mehr als 2.100 Musikkapellen, über tausend Jugendorchester mit mehr als 143.000 aktiven Musikern, dazu kommen noch über 80.000 Jugendliche, die im Rahmen der österreichischen Blasmusikjugend ebenso einen wertvollen Beitrag für das kulturelle Leben in den jeweiligen Städten und Gemeinden leisten. „Den Chören, Musikkapellen und Orchestern kommt in Österreich eine herausragende Bedeutung zu. Sie sind aus dem gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben nicht wegzudenken und ein maßgeblicher Bestandteil der Heimat- und Brauchtumspflege. Deshalb bringen wir Freiheitliche einen Antrag auf Erhöhung der Förderung heimischer Musikverbände ein“, so heute der freiheitliche Kultursprecher NAbg. Thomas Spalt.

„Unsere Musikvereine leiden ebenso an den immer teurer werdenden Preisen und Energiekosten und bedürfen deshalb einer erhöhten finanziellen Zuwendung, denn die öffentlichen Förderungen, vor allem durch Gemeinden und Länder decken nur zu 25 Prozent die anfallenden Kosten, der Rest wird selbst erwirtschaftet. Deshalb ist es nur recht und billig, wenn auch der Bund seiner Verpflichtung zur Erhaltung von Kultur und Heimatpflege vermehrt nachkommen würde“, erklärte Spalt.

„Mit unserem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, einerseits die Förderungen aus Bundesmitteln für die heimischen Musikverbände ab dem Jahr 2024 entsprechend zu erhöhen sowie dem Nationalrat ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung und Attraktivierung der ehrenamtlichen Tätigkeit in den Musikvereinen, Chören und Musikkapellen zuzuleiten. Wir hoffen hier auf einen gemeinsamen Schulterschluss aller Parteien im kommenden Kulturausschuss!", führte Spalt erklärend aus.

