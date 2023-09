Strauchelnde Baukonjunktur als Chance nutzen

Jetzt letzte Schwachstellen aus noch nicht vollständig digitalisierten Unternehmensprozessen entfernen

Wachsende Herausforderungen am Bau erfordern stärkere und präzisere Tools – mit der ERP-Branchenlösung MEGABAU die Kosten in jeder Bauphase voll im Griff





Eigene Unternehmensprozesse jetzt ganzheitlich durchleuchten – wo gibt es noch Systembrüche, Doppelgleisigkeiten und „Ressourcenfresser“?





Automatisierte Systemabläufe schaffen nötigen Spielraum für Business Development und rasche Reaktionsmöglichkeiten bei unvorhergesehenen Entwicklungen



Nach Jahren hervorragender Auftragslage ist Österreichs Bauwirtschaft seit einiger Zeit mit einer Vielzahl von Krisen und deren Folgen konfrontiert. Vor allem die dynamische Entwicklung der Baukosten sowie Lieferengpässe und fehlende Materialverfügbarkeit halten die Branche derzeit unter Druck.



„Gerade in solchen Zeiten ist es für die Bauunternehmen umso wichtiger, der digitalen betrieblichen Transformation höchsten Stellenwert einzuräumen, um sich zukunftssicher aufzustellen: Wachsende Herausforderungen am Bau erfordern stärkere und präzisere Tools. Zielsetzung ist es, die Kosten in jeder Bauphase voll im Griff zu behalten“, so Günther Schwaiger, Gründer und Geschäftsführer der Network Dimensions Unternehmensgruppe.



Der globale Digitalisierungstrend hat in den letzten Jahren Prozesse in vielen Branchen vereinfacht und erhöhte Effizienz ermöglicht. Wesentlichen Anteil daran hatte die Einführung von ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), wodurch sämtliche betriebliche Prozesse nahtlos entlang der gesamten Wertschöpfungskette digital abgebildet und systemisch verbunden werden.

Noch viel Nachholbedarf bei Digitalisierung in der Baubranche

In der Baubranche besteht auch im Jahr 2023 in Teilbereichen noch enormer Nachholbedarf hinsichtlich des Digitalisierungsgrades. Günther Schwaiger dazu: „Viele Betriebe arbeiten in manchen Tätigkeitsfeldern noch erschreckend „analog“, oft doppelgleisig oder haben in ihren Prozessen gewaltige Systembrüche und „Ressourcenfresser“. Dies verlangsamt das tägliche Geschäft unnötig und macht es fehleranfälliger. Bei kurzfristigen und unvorhergesehenen Entwicklungen entstehen dadurch zusätzliche Probleme, da nicht rechtzeitig reagiert werden kann.“ Es ist daher wichtig, das eigene Unternehmen auf genau solche Schwachstellen systematisch zu durchleuchten. Hier liegen die Potenziale zur Effizienzsteigerung durch eine ganzheitlich gedachte Digitalisierung.

ERP-Branchenlösung MEGABAU als Türoffner für vollständige Digitalisierung

Genau da setzt die auf Basis von Microsoft 365 Business Central entwickelte und in der D-A-CH-Region führende Bau-ERP-Lösung MEGABAU von Network Dimensions an. „Unsere Lösung bietet Unternehmen aller Größen und Teilbereiche der Baubranche eine voll umfängliche Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der Angebotslegung für Bauprojekte über den Einkauf und die Materialwirtschaft, die Projektplanung- und durchführung inklusive kompletter Ressourceneinsatzplanung bis hin zur exakten und zeitgerechten Abrechnung. Unsere Kunden schaffen sich mit der Implementierung von MEGABAU im Unternehmen die Möglichkeit, ihre kompletten Geschäftsabläufe im Baubetrieb digital abzubilden. Somit sind sie auch in der Lage, ihre Kosten bis ins kleinste Detail und zu jeder Zeit voll im Griff zu behalten“, so Günther Schwaiger weiter.

Ein paar Beispiele – wo die konkreten Potenziale im Baubetrieb schlummern

Neben der erzielbaren Aufwandsreduktion in der gesamten Prozesskette liegen die Potenziale – durch die sofortige Verfügbarkeit der Basisinformationen aus dem ERP – unter anderem in einer optimalen Managementunterstützung (Decision Support) im Baubetrieb: Schnellere und präzisere Kennzahlen aus dem Tagesgeschäft ermöglichen deutlich raschere und treffsicherere Entscheidungen.



Weiters dient ein Stammdatenmanagement mit hoher Datenqualität auch der Fehlervermeidung. Dies betrifft Punkte wie „Wer liefert was?“, eine automatische Preisdatenpflege sowie aktuelle Material- und Produktpreise.



Günther Schwaiger ergänzend: „Zusätzliche Vorteile liegen im optimalen Sourcing am Bau: Liefertermintreue – verlässliche Lieferung zum bestmöglichen Preis sowie Preisoptimierung im Streckengeschäft für Lieferungen. Zudem können im Sinne eines „lean inventory“ – also einer Just-in-Time-Beschickung mit den benötigten Materialien und Ressourcen – Mehraufwände für ständige Umlagerungen auf der Baustelle deutlich reduziert werden.“



Was MEGABAU dabei leistet – einige Features und Module in der Praxis

Um Bauabläufe nach Lean-Management-Kriterien und in der richtigen Abfolge zu gewährleisten, enthält MEGABAU die dafür essenziellen Funktionalitäten: Darunter fallen Features wie Bauzeitplanung, Ressourceneinsatzplanung und „Rüstzettel“ – also interne Lieferscheine für die Beschickung der Baustelle mit Verbrauchsmaterial, Betriebsmaterial und Geräten. Auch der Einkauf auf Projekt ist ein zentrales Thema für die ganze Supply Chain.



Automatisierte Systemabläufe und EDI-Integration ersparen mühsame manuelle Prozesse, unter anderem bei Bestellungen. Händische Bestelllisten und Mehrfacherfassungen in den Systemen entfallen zur Gänze, was die Fehlerquote deutlich reduziert.



Durch die funktionale und übersichtliche Abbildung im ERP gibt es für die Bereiche Einkauf und Buchhaltung stets Klarheit hinsichtlich etwaiger „Bestell-Backlogs“ oder dem „Bestell-Obligo“: Zahlungsverpflichtungen aus vorliegenden Bestellungen sowie noch offene Lieferaufträge sind jederzeit einsehbar. Unnötige Mehrfachbestellungen können somit vermieden werden.



Last but not least bietet MEGABAU auch den Projektleitern in Baubetrieben enorme Vorteile: Im Projektmanagement erleichtern Module wie Grafische Planung, Ressourceneinsatzplanung sowie der automatisierte Rechnungsprüfungsprozess bisher oft sehr aufwändige administrative Tätigkeiten. Somit kann – insbesondere für Projektleiter – eine wesentliche Reduktion der oftmals erheblichen personellen Mehrfachbelastung erreicht werden.



Günther Schwaiger abschließend: „Bauunternehmen schaffen sich mit der Implementierung von MEGABAU den nötigen Spielraum für Business Development und rasche Reaktionsmöglichkeiten bei unvorhergesehenen Entwicklungen. Ich empfehle jedem Unternehmen eine gründliche Evaluierung der bestehenden Geschäftsabläufe und einen raschen und vollständigen Umstieg. Unser erfahrenes Team von Network Dimensions unterstützt dabei nach besten Kräften!“.

