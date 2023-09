AVISO 5.10.2023: ÖAW-/Statistik Austria Lecture zu "Big Data Economics in Zeiten multipler Krisen"

Keynote von ifo-Präsident und Volkswirtschaftler Clemens Fuest

Wien (OTS) - Welche Chancen kann die Nutzung von Big Data angesichts der globalen wirtschaftlichen Verflechtungen bieten? Schlaglichter darauf wirft Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts und Volkswirtschaftsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, in einem Vortrag zum Thema „Big Data Economics in Zeiten multipler Krisen“ am 5. Oktober 2023 im Rahmen der Vortragsreihe von Statistik Austria und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Ziel der ÖAW-/Statistik Austria Lectures ist es, Trends und Fragen angewandter Statistik im Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen zu beleuchten und neue Impulse im Dialog zwischen Wissenschaft und Statistik zu setzen, um so die empirische Forschung am Wissenschaftsstandort Österreich zu stärken und die Grundlagen evidenzbasierter Politikgestaltung zu verbessern.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 28. September

www.oeaw.ac.at/anmeldung/statistik-austria-lectures

ÖAW-/Statistik Austria Lecture: "Big Data Economics in Zeiten multipler Krisen"

Vortragender:

Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Direktor des Center for Economic Studies, Geschäftsführer der CESifo GmbH und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München)



Einführung:

Ulrike Diebold (Vizepräsidentin der ÖAW) und Tobias Thomas (Generaldirektor der Statistik Austria)

Datum: 05.10.2023, 18:00 Uhr

Ort: ÖAW, Festsaal

Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.oeaw.ac.at/detail/veranstaltung/big-data-economics-in-zeiten-multipler-krisen

